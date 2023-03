Tron: Identity erscheint nächsten Monat für Switch und PC

HQ

Bithell Games hat offiziell ein Datum genannt, wann Tron: Identity starten wird. Das Spiel, das am 11. April erscheinen soll, wird auf PC und Nintendo Switch debütieren, und mit dieser Ankündigung im Hinterkopf haben wir auch einen neuen Trailer erhalten, der das narrative Abenteuerspiel zeigt.

Während Sie den neuen Trailer unten finden können, kann jeder, der sich fragt, worum es bei Tron: Identity geht, auch die Zusammenfassung des Spiels unten finden.

"In einem neuen Grid, das von seinem Schöpfer vergessen und allein gelassen wurde, um sich ohne Benutzereingriff zu entwickeln, wurde ein beispielloses Verbrechen begangen. Das Repository steht im Zentrum dieser Gesellschaft. Nach einem Einbruch hängt die Zukunft dieses Grid in der Schwebe.

"Tron: Identity ist ein Visual Novel-Abenteuer nach Query, einem Detektivprogramm, das das Geheimnis aufdecken soll, was und von wem aufgenommen wurde. Wenn Sie sich in einer Welt befinden, die auf instabilen Fundamenten aufgebaut und mit geflüstertem Wissen gefüllt ist, liegt es an Ihnen, Verdächtige zu befragen und Ihre Umgebung zu untersuchen, um die Wahrheit zusammenzusetzen. "