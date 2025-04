Tron: Catalyst Vorschau - Ein bewundernswert authentisches Abenteuer, das nicht ganz unerkennbar in Perfektion ist

HQ

Bithell Games ist vielleicht am besten für den schönen Indie-Plattformer Thomas Was Alone bekannt, aber im Laufe der Jahre hat das Studio auch eine Vielzahl anderer Projekte herausgebracht, von denen einige lizenzierte Versionen bekannter Franchises sind. Was als John Wick Hex begann, entwickelte sich bald zu Tron: Identity, und jetzt bereitet sich das Team darauf vor, einen weiteren Titel in der letztgenannten IP zu veröffentlichen. Es ist als Tron: Catalyst bekannt und im Gegensatz zu Identity ist es ein Abenteuerspiel, das es den Spielern ermöglicht, eine persönlichere und fesselndere Geschichte zu erleben, die in der ikonischen digitalen Welt spielt. Obwohl das Spiel im Juni in voller Länge erscheinen wird, hatte ich die Gelegenheit, einen ersten Vorgeschmack auf das zu bekommen, was auf uns zukommt.

HQ

Zum einen ist Tron: Catalyst eine der besten Darstellungen, die wir in jüngster Zeit von der Tron-Welt gesehen haben. Zugegeben, es gibt an dieser Front nicht viel Konkurrenz, da Tron trotz all seiner wirklich interessanten Ideen eine Zeit lang auf Eis gelegt wurde - was sich zum Glück ändert. In diesem Spiel wird das neofuturistische Thema des Arq Grid mit maximaler Wirkung eingefangen und präsentiert, indem es eine Neon-Stadtlandschaft aus einer isometrischen Perspektive zeigt, die von einem hämmernden und basslastigen Soundtrack unterstützt wird, wie man ihn im Hintergrund eines der vielen Nachtclubs der Welt erwartet. Die künstlerische Leitung, die Designentscheidungen, die Verwendung von Farben, es geht um so authentisches Tron, wie man es sich von einem Videospiel nur wünschen kann.

Gemäß der eigentlichen Idee und Handlung des Spiels spielst du im Wesentlichen als Kurier namens Exo, der während einer routinemäßigen Lieferung mit einer seltsamen Änderung in deiner Codierung konfrontiert wird, der Glitch, die es dir nun ermöglicht, etwas zu kontrollieren, wie du den Zeitfluss erlebst. Dieses Missgeschick hat jedoch dazu geführt, dass du in die Arena gezwungen wurdest, wo du mit deinem Identity Disc um dein Leben kämpfen musst, während du herausfindest, wie deine neuen Zeitschleifen-Kräfte genutzt werden können, um das System zu besiegen und einen Fluchtweg zu finden, fast auf eine Roguelite-artige Weise. Von hier aus wirst du bald in eine freier erkundbare Welt geworfen, in der du Charakteren und Kontakten bei ihren vielen Aufgaben helfen kannst, ihr Vertrauen zu gewinnen und letztendlich diejenigen zu erreichen, die das Glitch besser verstehen und dir helfen können, seine Kräfte zu meistern.

Werbung:

In Bezug auf das, was wir von einer Tron-Geschichte erwarten, hat Catalyst alles, was man sich erhoffen kann; Aufruhr und Gefahren, herzzerreißende Action, Verrat und Helden, die alle Widrigkeiten überwinden. Auch hier ist es Tron durch und durch und dafür muss man Bithell Games Anerkennung zollen. Der Hauptkritikpunkt, den ich während meiner Vorschauzeit gefunden habe, ist die gleiche Art von Problem, die frühere Bithell Games '-Titel wie John Wick Hex betraf, da ich zwar die Idee, das Ambiente und die Präsentation mit Bravour meistert, aber weniger davon überzeugt bin, dass das Gameplay diesem Beispiel folgt.

Das Welt- und Leveldesign hat ein Dungeon-ähnliches Setup, in dem man Geheimnisse und nützliche Werkzeuge und Codes erkunden und finden kann, um ansonsten unzugängliche Bereiche zu erreichen - vielleicht nach dem Zurücksetzen der Zeitleiste - und obwohl das ein großartiges Konzept ist, fühlt sich das, was man findet, nicht wirklich lohnenswert an. Es geht darum, eine Ressource anzuhäufen, die du in einem Skill-Baum ausgeben kannst, um deine Disc und deine fahrbaren Light Cycle zu verbessern, was dich im Kampf und dergleichen effektiver macht, aber in der Praxis fühlt es sich nur so an, als würdest du ein gewöhnliches Sammlerstück sammeln. Außerdem ist der Kampf sehr rudimentär und ein bisschen flach. Du kannst mit einfachen und schweren Nahkämpfen angreifen, Schläge parieren und ausweichen und sogar deine Disc werfen, aber das war's auch schon. Den Kämpfen mangelt es an Flüssigkeit, Geschwindigkeit und Herausforderung, was ziemlich seltsam ist, da die Erkundung der Welt schnell und flüssig ist und einer der aufregendsten Teile des Spiels ist.

Werbung:

Tron: Catalyst hat alles identifiziert, was man sich von einem Tron-Erlebnis wünschen könnte, und das auf eine Art und Weise serviert, die nicht ganz so fesselndes Gameplay liefert, wie man es sich erhofft. Oder vielleicht fehlt einfach etwas, um alles zusammenzuhalten... Sicher, es ist ein Riesenspaß, auf einem Light Cycle herumzufahren ist ein Riesenspaß, die vertonten Dialoge sind ausgezeichnet und die Zeitschleifenmechanik ermöglicht es dem Gameplay, einige Sand in die Pläne des Spielers zu werfen, aber gleichzeitig warte ich darauf, dass der typisch großartige Tron-Kampf in Gang kommt und dass etwas anderes als das Weltdesign mich als Hauptgrund packt und fesselt, dieses Abenteuer zu erwarten.