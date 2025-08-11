Tron: Catalyst Entwickler entlässt Mehrheit seiner Vollzeitmitarbeiter

HQ

Bithell Games, der Entwickler von Volume, John Wick Hex, Tron: Identity und zuletzt Tron: Catalyst, entlässt die meisten seiner Vollzeitmitarbeiter, nachdem es nicht gelungen ist, ein größeres Projekt für die Entwicklung zu sichern.

Wir sind sicher, wenn du dies liest, weißt du, dass die Zeiten in der Gaming-Branche derzeit unglaublich hart sind, und für kleinere Teams kann es besonders schwierig sein, Publisher und Publikum zu überzeugen. Bithells neuestes Projekt, Tron: Catalyst, hat es nicht geschafft, bei der Kritik oder bei einem breiteren Publikum zu beeindrucken wie frühere Spiele, und es scheint, dass dies einen Dominoeffekt hatte.

"Im Vorfeld der Veröffentlichung unseres neuesten Spiels wurde klar, dass wir nicht immun gegen die Herausforderungen sind, mit denen viele Spieleentwicklungsteams konfrontiert sind, die in den Jahren 2024 und 2025 Finanzierungspartner suchen", schrieb Mike Bithell auf Bluesky. "Glücklicherweise waren wir in der Lage, diese Herausforderungen im Voraus zu kommunizieren und mit den betroffenen Mitarbeitern zusammenzuarbeiten, um das Ausscheiden über Abfindungspakete so weit wie möglich zu erleichtern."

Insgesamt wurden elf Mitarbeiter entlassen, was Bithell Games in einem ausgesprochen entkernten Zustand zurücklässt. Wir werden sehen, wie es mit dem Studio weitergeht, aber wie immer hoffen wir, dass die Betroffenen wieder auf die Beine kommen.