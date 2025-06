HQ

Die neongetränkte Welt von Tron scheint ein natürlicher Spielplatz für Videospiele zu sein – doch aus irgendeinem Grund ist es ein Bereich, der selten mit wirklichem Erfolg erkundet wird. Frühere Versuche reichten von lauwarm bis vergesslich, wobei sie die berauschenden Möglichkeiten des Grid nie vollständig erfassten. Als Bithell Games Tron: Catalyst veröffentlichte und Disc-Duelle, leichte Zyklen und rasante Grid -Action anpries, war ich wirklich aufgeregt. Science-Fiction plus eine starke Prämisse? Zählen Sie mich dazu.

Du schlüpfst in die leuchtenden Stiefel von Exo, einem Kurier, der eine letzte Lieferung macht, bevor er Feierabend macht – nur dass dieses Paket eine Kette von Ereignissen auslöst, die sie in ein Verhör bringt, weil sie beschuldigt wird, zu viel zu wissen. Augenblicke später kämpft sie in einer Arena ums Überleben und hinterfragt ihre eigene Realität, vor allem, nachdem sie entdeckt hat, dass sie die Zeit auf unerklärliche Weise zurückdrehen kann.

Die Geschichte taucht tief in das DigitaleGrid ein und enthüllt ein Netz aus Geheimnissen und spekulativer Technologie. Leider stolpert Tron: Catalyst mit einer Geschichte, die sich auf die falsche Art und Weise roboterhaft anfühlt. Die Gespräche spielen sich über statische Charakterporträts und fade Dialogboxen ab. Das Spiel wirft Ortsnamen und Jargon in den Raum, als ob sie dir von Anfang an etwas bedeuten sollten – nur tun sie es nicht. Jede Verbindung zu den Charakteren oder die Neugier auf die Handlung verblasst schnell in dieser kalten, mechanischen Darbietung.

Aus einer isometrischen Perspektive führst du Exo durch Regionen, die von Scheibenarenen bis hin zu kargen Ödlanden reichen. Der Fortschritt läuft in der Regel darauf hinaus, Quests zu holen, die als "Sprich mit diesem NPC, erfülle seine Anfrage, bekomme einen Hinweis, mach weiter" getarnt sind. Es gibt eine Zeit-Reset-Mechanik, bei der du zu früheren Checkpoints zurückkehren kannst, während du Wissen und Upgrades behältst. Es ist ein cleverer Aufhänger auf dem Papier und verleiht dem Spiel einen leichten strategischen Vorteil, aber in der Praxis fühlt es sich eher geskriptet als ermächtigend an – als würde man auf einen Weg gestoßen, anstatt seinen eigenen zu finden.

Der Kampf kommt als zweite zentrale Säule ins Spiel. Zum Glück schneidet es besser ab. Echtzeitkämpfe vermischen Einfachheit mit Flüssigkeit. Da du nur blocken, werfen, schlagen und ausweichen musst, wird von dir erwartet, dass du Feinde liest und in gleicher Weise reagierst. Das alles erinnert manchmal an Twin-Stick-Shooter, vor allem, wenn sich der Bildschirm mit Feinden füllt. Upgrades durch Erkundung sorgen für Abwechslung, und insgesamt sind diese Kämpfe einer der unterhaltsameren Aspekte des Spiels.

Leider untergraben klobige Bedienelemente selbst das. Die Bewegungen fühlen sich steif und nervös an – in der Theorie gut für einen KI-Protagonisten, aber im Gameplay wirkt sie ungeschliffen. Kombinieren Sie das mit flachem Level-Design, mechanischen Konversationen und einer unauffälligen Navigation, bei der sich selbst das Fahren mit einem leichten Fahrrad langweilig anfühlt. Das heißt... Irgendwie beeindruckend, auf eine rückwärtsgewandte Art und Weise.

Visuell startet Catalyst stark mit einem stilvollen Pixel-Art-Intro, das auf eine kühne Ästhetik hinweist. Aber sobald sie im Spiel sind, kehrt die Grafik zu einem sicheren, sterilen Aussehen zurück. Es gibt zwar Politur, aber wenig Flair. Die Umgebungen sind zu wenig detailliert und die Charakteranimationen steif. Zwischensequenzen basieren auf statischer Kunst – gut gezeichnet, aber repetitiv. Das ist eine Schande, denn diese Eröffnung hat einen gewagteren Stil angedeutet, aus dem der Rest des Spiels kein Kapital schlägt.

Das Audiodesign folgt diesem Beispiel. Die Soundeffekte sind minimal, die Sprachausgabe ist trocken (wenn auch klar) und der Funke ist einfach nicht da. Was glänzt, ist der Soundtrack: Dan Le Sac liefert eine synthetische, atmosphärische Hommage an Daft Punk s Tron: Legacy Score. Es passt perfekt zu den digitalen Vibes. Leider überziehen sich die wiederholten Tracks mit ihrer Begrüßung und verwässern die Stimmung durch schiere Wiederholungen.

Am Ende fühlt sich Tron: Catalyst wie ein vielversprechendes Konzept an – eine erzählerische Wendung hier, eine Kampfmechanik dort – aber es verpatzt die Ausführung. Ich gebe zu, dass sich der Sturz durch meine Vorfreude härter anfühlte, als das Spiel es wirklich verdient hätte. Trotzdem fühlt sich zu viel falsch an: Vom Storytelling über die Durchquerung bis hin zum Ton tendiert alles in Richtung Flachheit und Kälte.