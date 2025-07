Tron: Ares Trailer schickt Jared Leto von The Grid in die Realität Der neu veröffentlichte Trailer teasert ein elegantes, KI-geladenes Sci-Fi-Spektakel an, vollgepackt mit Identitätskrisen, Maschinenaufständen - und einem Soundtrack von Nine Inch Nails.

HQ Die digitale und die reale Welt prallen im neuen Trailer zu Tron: Ares aufeinander, wenn Jared Leto – der das titelgebende Programm spielt – von The Grid in unser Universum wechselt. Der Film unter der Regie von Joachim Rønning thematisiert das Aufeinanderprallen von Mensch und Maschine, Fragen der Identität und die Grenzen zwischen Welten. Mit anderen Worten: ziemlich zeitgemäßes Zeug, wenn man den Aufstieg der KI in unserer eigenen Realität bedenkt. Der Film kommt am 10. Oktober in die Kinos. Neben Leto und Jeff Bridges werden wir auch Greta Lee, Evan Peters, Jodie Turner-Smith, Cameron Monaghan, Hasan Minhaj und Gillian Anderson sehen – alle unterstützt von einem Soundtrack, der von niemand Geringerem als Nine Inch Nails stammt. Ob sich dies als das lang ersehnte Comeback und die Rückkehr zur Form herausstellt, auf die die Fans gehofft haben, bleibt abzuwarten. Es gibt bereits einige Bedenken über die Tatsache, dass ein Großteil des Films in der realen Welt zu spielen scheint, was dazu führen könnte, dass Tron einen Teil seiner einzigartigen Identität verliert. Dennoch, mit adrenalingeladener, hyper-stilisierter Action und knackigen Spezialeffekten, die dir jedes Haar im Nacken aufstellen, ist es schwer, nicht gehypt zu werden. Schauen Sie sich den schicken Trailer unten an. Was denkst du – kann Tron: Ares seine wilde Prämisse halten? HQ