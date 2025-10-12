Tron: Ares stolpert an der Kinokasse

HQ

Es war ein unerwartet langsames Eröffnungswochenende für Disney und den dritten Tron-Film der Reihe, Ares. Berichten zufolge hat es der Film gerade einmal geschafft, 36 Millionen Dollar auf dem heimischen Markt einzuspielen, wo man sich mindestens 40 Millionen Dollar erhofft hatte. Mit anderen Worten, ein ziemlich harter Start für Ares, das angeblich ein Produktionsbudget von über 150 Millionen Dollar hat. Es ist natürlich noch etwas zu früh, um von einem Flop zu sprechen, aber nach dem Ergebnis an diesem Wochenende sieht es nicht allzu gut aus.

Vor allem, wenn man bedenkt, dass Tron als Franchise nie ein großer kommerzieller Anziehungspunkt war. Der Originalfilm ist natürlich ein Kultklassiker und in vielerlei Hinsicht bahnbrechend in seiner Verwendung von CGI. Tron: Legacy schnitt sicherlich besser ab und spielte in den USA fast 170 Millionen Dollar ein, aber aufgrund der hohen Produktionskosten und einer massiven Marketingkampagne machte er auch dort keinen großen Gewinn.

Was um alles in der Welt ist dieses Mal schief gelaufen, könnte man fragen? Einige Kritiker zeigen sogar mit dem Finger auf Leto, der unter den Kinobesuchern oft eine Art polarisierende Figur war. Internationale Einnahmen könnten natürlich immer noch den Tag retten, und der Verlust könnte auch gemildert werden, wenn der Film schließlich ein Hit auf Disney+ wird. So oder so, hoffen wir, dass der Film abhebt, sonst könnte Ares sehr wohl das Ende für Tron bedeuten. Verpassen Sie nicht unsere Rezension des Films, die Sie hier lesen können.

