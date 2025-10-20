Tron: Ares Panzer an den Kinokassen

HQ

Wird Tron: Ares das Ende der legendären Franchise sein? Leider sieht es so aus, denn der Film hat weiterhin große Probleme an den Kinokassen - mit einem Rückgang der Zuschauerzahlen um fast 70% im Vergleich zum Eröffnungswochenende. Bisher hat Ares es geschafft, weltweit 103 Millionen Dollar zusammenzukratzen. Kaum genug, um auch nur annähernd die kolportierten 220 Millionen Dollar zu decken, die Disney die Produktion gekostet hat, was Ares möglicherweise zu einem der größten Flops des Studios in letzter Zeit macht.

Laut Analysten und Disney-nahen Quellen gibt es mehrere Gründe, warum Tron: Ares nicht abheben konnte. In erster Linie war das Franchise von Anfang an nie riesig. Wenn überhaupt, dann war Tron eher eine Kuriosität, wenn auch mit einer sehr engagierten, aber kleinen Fangemeinde. Zweitens ist da Jared Leto, der es immer wieder nicht geschafft hat, die Massen in seinen Bann zu ziehen - zumindest als Hauptdarsteller.

Ein Insider, der anonym sprach, sagte:

"In einer Welt, in der Michael Fassbender, Ewan McGregor und Benedict Cumberbatch Schwierigkeiten haben, Hauptrollen zu bekommen, warum sollte man sich an jemanden wenden, der keinen Film öffnen kann und persönliche Fragezeichen hat?"

Eine andere Quelle, die Disney nahe steht, erklärte weiter, dass es während der Produktion anscheinend an Fokus und Richtung gemangelt habe. Was natürlich auch höchstwahrscheinlich dem Film geschadet hat. Die Person wies auch darauf hin, dass Leto eine schlechte Besetzung sei.

"Um ehrlich zu sein, gab es keine konkrete Vision. Die Vorstellung, dass Disney eine Viertelmilliarde Dollar für einen Jared Leto-Film ausgibt, in einem Franchise, das seit vierzig Jahren nicht mehr funktioniert, ist verrückt."

Hast du Tron: Ares gesehen und was denkst du über den Film?