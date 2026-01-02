Tron: Ares kommt schon nächste Woche zu Disney+

HQ

Als Disney im November 2025 das On-Demand- und das digitale Premierendatum für Tron: Ares bekannt gab, spekulierten wir, was das für das Disney+-Streaming-Datum des Films bedeuten würde. Da Streaming-Premieren nach Disneys Maßstäben meist ein paar Wochen bis einen Monat später stattfinden, schlossen wir an, dass Disney vielleicht die Feiertagszeit nutzen und den Film auf den Streamer schalten wollte, während die Fans nach Filmen suchten, um ihre Freizeit während der Pause zu füllen. Aber das war letztlich nicht der Fall.

Offensichtlich wollte Disney Disney keine Kohle in die Strümpfe der Disney+-Fans werfen, denn der von der Kritik verrissene Film (und der Flop an den Kinokassen) kommt stattdessen etwas später als erwartet auf die Streaming-Plattform. Es wurde bekannt gegeben, dass die Streaming-Premiere nächste Woche stattfindet, genauer gesagt am 7. Januar, was bedeutet, dass Sie ab Mittwoch nächsten Woche den Film sehen können, der vielleicht der letzte Nagel im Sarg der uneinheitlich abschneidenden Serie ist.

Wenn Sie nicht ins Kino gegangen sind, um Tron: Ares zu sehen, was viele offensichtlich nicht taten, können Sie unsere Rezension zum Film hier lesen und auch den neuesten Trailer sehen.