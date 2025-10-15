Tron: Ares hat wahrscheinlich jede Chance auf einen weiteren Film der Franchise zum Scheitern verurteilt

HQ

Man kann nicht sagen, dass Disney nicht versucht hätte, Tron zum Erfolg zu verhelfen. Sie haben das Eisen geschmiedet, solange es heiß war, Jahrzehnte nach jedem Film, sodass sich neue Generationen daran erinnern mussten, was Tron war, und Filme erneut anschauen mussten, die sich schwer tun, das Publikum zu begeistern. Disney hat Jared Leto die Verantwortung für ein Franchise übertragen, einen Hauptdarsteller, dessen letzte Franchise-Leistung so schlecht war, dass sie in den Kinos wiederveröffentlicht wurde, nur damit niemand hinging und sie sich ansah... wieder.

Zu fast niemandes Schock schaffte es Tron: Ares nicht, die Kinos auszuverkaufen, als er am vergangenen Wochenende in die Kinos kam. Mit bescheidenen 60,2 Millionen Dollar Einspielergebnis an den weltweiten Kinokassen im Vergleich zu den laut The Hollywood Reporter geschätzten Produktionskosten von 180 Millionen Dollar wird die Tron-Reihe wohl auf absehbare Zeit auf Eis gelegt werden. Zumindest wird dies für Kinofilme gelten.

Der Flop von Tron: Ares hat auch Letos Potenzial als Hauptdarsteller in Frage gestellt. Nach Vorwürfen des Fehlverhaltens und des Versäumnisses, ein Franchise auf den Rücken zu legen, scheint es für den 53-Jährigen an der Zeit zu sein, die Hauptrollen hinter sich zu lassen. Das bedeutet jedoch nicht, dass Hollywood mit ihm ganz fertig ist, denn als nächstes spielt er den schurkischen Skeletor im neuen Film Masters of the Universe.