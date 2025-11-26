Tron: Ares erscheint nächste Woche digital und im Januar auf Blu-ray

HQ

Tron: Ares war ein Kinoflop, daran besteht kein Zweifel. Der Film spielte etwas mehr als 142 Millionen Dollar in Kinos ein, was nicht einmal annähernd dem Produktionsbudget entsprach, das auf etwa 220 Millionen Dollar angegeben wurde. Nicht nur das, es war ein ziemlich schlecht aufgenommener Film von Fans und Kritikern gleichermaßen, weder ein kommerzieller noch kritischer Erfolg. Aber vielleicht kann es sich in seiner Heimpremiere noch retten...

Wir werden es erst mit Sicherheit wissen, wenn der Film auf digitalen und physischen Plattformen erscheint, aber die gute Nachricht ist, dass dieser Tag immer näher rückt. Walt Disney Studios hat bestätigt, dass Tron: Ares nächste Woche, am 2. Dezember, digital erscheinen wird und dann am 6. Januar eine Blu-ray-Kopie erhält.

Es sollte auch erwähnt werden, dass Disney seine Disney+-Premierentermine typischerweise irgendwo zwischen den digitalen und physischen Premieren hat, sodass wir vielleicht erwarten sollten, diesen Film um Weihnachten herum auf der Streaming-Plattform zu sehen.

Wirst du nächsten Monat Tron: Ares anschauen?