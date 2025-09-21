Tron: Ares Soundtrack ist reiner NIN - und er wird gerade gestreamt

HQ

Sicher, Tron: Legacy war ein visuelles Feuerwerk wie kein anderes, aber viele würden zustimmen, dass der eigentliche Hingucker der Soundtrack von Daft Punk war. Das maskierte französische Duo lieferte Kompositionen, die den Film weit über die Vernunft hinaustrieben und ihn als echtes Popkultur-Phänomen zementierten.

Kann dieses Kunststück jetzt, da Nine Inch Nails die Zügel in die Hand genommen haben, wiederholt werden? Das ist es, was viele hoffen, und der glühend heiße, lang erwartete Soundtrack ist endlich zum Streamen verfügbar – nicht nur auf dem offiziellen YouTube-Kanal der Band, sondern auch auf Spotify, Apple Music und allen wichtigen Plattformen.

Historisch gesehen war Tron schon immer eine Spielwiese für neue klangliche Experimente, und Trent Reznor bringt zusammen mit Atticus Ross einen Stammbaum mit, der mit dem mythischen Standard des Daft Punk-Sets mithalten könnte. Das Album liefert genau das, was man erwarten würde: schwere elektronische Loops, Atmosphärenschichten und sogar eine Handvoll Gesangsspuren. Mit einer Länge von etwa einer Stunde gibt es hier viel, in das man sich hineinbeißen und das man genießen kann.

Tron: Ares startet am 10. Oktober in den Kinos. Ob Sie es für klug halten, den Soundtrack vor dem Film zu erleben, bleibt Ihnen überlassen - aber für diejenigen unter uns, die es einfach nicht erwarten können, ist das Einzige, was Sie tun können, die Lautstärke auf elf zu drehen und zu genießen.