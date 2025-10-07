HQ

Tron, eines der sporadischsten Franchises von Disney, kehrt diese Woche mit Tron: Ares zurück, einem Film, dessen Dreharbeiten so lange gedauert haben, dass er von einer Tron: Legacy Fortsetzung in einen Soft-Reboot umgewandelt wurde, der mit einer frischen neuen Reihe von Charakteren beginnt (nur Jeff Bridges kehrt zurück). Sowohl das Original von 1982 als auch die Fortsetzung von 2010 erzielten ähnliche Ergebnisse: Sie blieben an den Kinokassen hinter den Erwartungen zurück, wurden von den Kritikern meist abgelehnt, aber im Laufe der Zeit wuchs eine große Fangemeinde auf. Die Fans wurden jedoch nicht wegen ihrer aufregenden Geschichten oder denkwürdigen Charaktere neu bewertet, sondern nur, weil sie audiovisuelle Wunderwerke waren.

Das Original verdiente sich sein Recht, als Kultfilm aus den 1980er Jahren in Erinnerung zu bleiben, und der erste, der Computer und künstliche Intelligenz nicht nur in ihre Handlungen einbezog (was alles andere als neu gewesen wäre), sondern auch in ihre visuellen Effekte, mit primitiven CGI-Bildern, die sich zu der Zeit von Kritikern und den Academy wie "Betrug" anfühlten (obwohl sie auch viele traditionelle optische Techniken verwendeten, die als digitale Effekte vermischt wurden, um zum Leben erwecken, wie Computer von innen aussehen). Er war anders als alles, was zuvor gemacht wurde, und er sieht immer noch sehr attraktiv für Retromanen aus, aber von der Handlung her war es ein Chaos: Ich fordere jeden heraus, sich den Film jetzt anzusehen und nicht durch die unsinnige Handlung und das leblose Schauspiel und die Regie den Fokus zu verlieren.

Die Fortsetzung hat die Dinge ein wenig verbessert, aber nicht genug, um sie zu einem sehr fesselnden Film zu machen... Abgesehen von den außergewöhnlichen digitalen Effekten und dem umgebenden Soundtrack von Daft Punk, wohl das Album, das die Band nach Human After All gerettet hat. Wird es Tron: Ares endlich schaffen, unsere Aufmerksamkeit sowohl mit ihren Charakteren als auch mit ihrer Geschichte und ihren visuellen Effekten und ihrer Musik zu fesseln?

Tron: Ares hat nur einen Drehbuchautor, Jesse Wigutow, basierend auf einer Geschichte von David Digilio und Wigutow, aber in den mehr als einem Jahrzehnt, die es dauerte, bis Tron: Ascension (die abgesagte Legacy Fortsetzung) in Ares umgewandelt wurde, arbeiteten viele Leute an ihrem Drehbuch. Das WGA-Syndikat schreibt zehn weiteren Personen zu, die an "zusätzlichem literarischem Material" gearbeitet haben, das nicht auf der Leinwand zu sehen ist. Das bedeutet nicht unbedingt, dass das, woran sie gearbeitet haben, im Film geblieben ist, aber es erinnert uns daran, dass dies nicht das Werk eines Autors ist, der eine Idee hat, wie Lisberger mit dem Original und sogar Legacy mit den Lost Schreibern Edward Kitsis und Adam Horowitz.

Stattdessen ist es das Ergebnis endloser Vorstandssitzungen innerhalb von Disney, um zu versuchen, aus ihrem bestehenden geistigen Eigentum Kapital zu schlagen, indem sie Drehbuchautoren einstellen, um dem unsinnigen Tron Universum einen Sinn zu geben und eine Art Story-Idee zu finden, die funktioniert und die Mainstream-Öffentlichkeit ausnahmsweise nicht abschreckt. Diese korporative Arbeitsweise führt nicht immer zu schlechten Dingen, aber sie führt häufig zu Filmen, denen es an Persönlichkeit mangelt, wie es hier der Fall ist: Die Geschichte hat Potenzial, aber sie ertrinkt sehr früh in verworrenen Expositionen, überstürzter Charakterentwicklung, unsinnigen Wendungen und unerklärlichem Humor, der ein Gefühl von Leichtigkeit vermittelt, das nicht zu diesem Universum passt.

Tron Filme waren beim besten Willen keine tiefgründige, zerebrale Science-Fiction, aber sie nahmen sich immer selbst ernst und zielten auf ein fast mythisches Gefühl epischen Ausmaßes ab. Tron: Ares ist viel inkonsistenter mit dem Ton und fühlt sich viel ähnlicher an wie ein generischer Fantasy- oder Superheldenfilm, mit dummem Humor, der überall untergebracht ist (einschließlich einer ganzen Comic-Relief-Figur), einem theatralischen menschlichen Bösewicht, unnatürlichen Dialogen, die die Handlung erklären, und vielen erzwungenen kathartischen Charaktermomenten, die alle flach fallen, weil es dem Drehbuch aufgrund der endlosen Umschreibungen an Überzeugung und Zusammenhalt mangelt.

Auf der anderen Seite ist Tron: Ares leichter verdaulich als seine Vorgänger: Es ist sehr temporeich und füttert einen mit allen Emotionen, die man empfinden soll, damit man sich leichter damit identifizieren kann und es "leichter zu verfolgen" ist, obwohl nichts einen Sinn ergibt (vielleicht ist es deshalb so temporeich, damit man keine Zeit hat, inne zu halten und sich zu fragen, ob das, was erzählt wird, überhaupt glaubwürdig ist).

In gewisser Weise ist es also der unterhaltsamste Tron Film von allen, aber nur, wenn man bereit ist, sich mit Charakteren zu paaren, die das Nötigste tun, um sich ihre Liebe zu verdienen und die Tonnen von verpasstem Potenzial hier zu ignorieren und jede Chance zu verschwenden, einen nachdenklichen Kommentar zum Aufstieg der KI oder dem Crichton -ähnlichen Dilemma der Gefahren des technologischen Fortschritts abzugeben, Stattdessen verwandelt man es in ein klischeehaftes, kindisches Abenteuer, das sich viel zu oft wie die verdammten Sonic the Hedgehog Filme anfühlt.

Die endlosen Umschreibungen scheinen vor allem den Charakter von Ares, gespielt von Jared Leto, massakriert zu haben. Konzipiert als ein Sicherheitsprogramm, das in der Lage ist, in die reale Welt "zum Leben" erweckt zu werden, wird er den erwarteten "Künstliche Intelligenz stellt seine eigene Existenz in Frage"-Bogen durchlaufen, aber er ist so gehetzt, dass er sich nie wie ein authentischer Charakter fühlt, und seine spätere Beziehung zu der anderen Hauptfigur, die von Greta Lee gespielt wird, ist so gezwungen und künstlich, dass man nicht anders kann, als sich manipuliert zu fühlen. Man kann sehen, was sie mit diesen Charakteren machen wollten, aber es funktioniert nicht und es zeigt, dass sie sich keine Mühe gegeben haben, es natürlich zu machen. Oder vielleicht ist all die gute Arbeit zwischen den Überarbeitungen sechs und sieben verloren gegangen.

Es wäre verlockend, Leto und seinen Mangel an Charisma dafür verantwortlich zu machen, aber seine Figur, ein Computerprogramm, das nur darauf trainiert ist, zu töten, sollte meiner Meinung nach nicht charismatisch sein. Trotzdem haben die Autoren (oder Fokusgruppen-Meetings) irgendwie entschieden, dass er seltsam charmant und cool sein muss, und sich eine Charakterisierung ausdenken, die aus dem Nichts kommt.

Nochmals, ich verstehe es irgendwie: Tron Filme haben sich noch nie durch die Charakterentwicklung hervorgetan, also beschlossen die Autoren (oder die Verantwortlichen forderten), dass die Charaktere einprägsamer sein sollten... als ob man es in einem Satz zusammenfassen kann. Es spielt keine Rolle, wie eindimensional oder austauschbar sie sind, solange sie den Film die ganze Zeit am Laufen halten und schnelle, oberflächliche Motivation und etwas Humor hinzufügen.

Das ist es, was auch den umstrittensten Aspekt des Films motiviert: dass er hauptsächlich in der realen Welt spielt, wobei die digitalen Charaktere in der realen Welt erscheinen. Die ersten beiden Filme spielten in der digitalen Welt: Es sah absolut umwerfend aus, aber es war vielleicht ein bisschen zu nerdig für die meisten Zuschauer, also entschied sich Disney für den Weg der reverse-isekai, mit Lightbikes, die in Städten fuhren, was zu generischen (wahrscheinlich billigeren) Verfolgungsjagden führte.

Ungefähr 30 % des Films spielt in der digitalen Welt, was glücklicherweise zu zwei großartigen, aber kurzen Actionszenen führt. Und um ehrlich zu sein, sehen die Lichtspuren von den Motorrädern und anderen Fahrzeugen und Waffen, die die Charaktere in der realen Welt verwenden, genauso atemberaubend aus wie in Legacy. All das und einige Überraschungen bedeuten immer noch, dass der übliche Tron Kommentar bestehen bleibt: Die Handlung und die Charaktere in Ares sind schwach, aber die visuellen Effekte und die Musik sind großartig.

Die Zeit wird zeigen, ob die Musik von Nine Inch Nails am Ende genauso gefeiert wird wie die von Daft Punk von Legacy, aber es ist unbestreitbar, dass sie im Film großartig klingt und ihm eine zusätzliche Energie verleiht. Es überrascht nicht, dass der Soundtrack einer der größten Pluspunkte des Films ist. Einer der ganz wenigen. Selbst die wirklich großartigen Ideen der Geschichte, mit einigen coolen Anspielungen auf den Originalfilm, werden am Ende meist zu wenig genutzt und zu oberflächlich.

Tron: Ares ist das Ergebnis einer Vereinfachung und man könnte "Marvelification" der Serie argumentieren, um zu versuchen, das breitere Publikum zu erfreuen, das die vorherigen Filme nicht erreichen konnten, und dieses Mal, um es als aktives Franchise richtig neu zu starten (eine Post-Credits-Szene beinhaltet, passiert früh im Abspann). Die Prämisse, dass die Technologie in unsere Welt eindringt, wird zu wenig genutzt, die Handlung ist generisch und schlampig, und die Charaktere haben keine Tiefe. Und noch schlimmer ist, dass die visuellen Aspekte des Films unter der Entscheidung leiden, die Handlung in die reale Welt zu verlegen, auch wenn die CGI immer noch tadellos ist. Es ist der zugänglichste Film der Reihe, ebenso unterhaltsam wie vergesslich, aber er wird nicht zum Kult-Favoriten werden.