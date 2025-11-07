Trommelwirbel bitte... Neues Schlagzeug für Rhythmusspiele kommt

HQ

Nachdem das Konzept ein Jahrzehnt lang tot im Wasser lag, kamen plötzlich wieder High-End-Plastikgitarren auf den Markt, auch von großen Zubehörherstellern. Heute gibt es mehrere großartige Optionen zur Auswahl, wie z.B. den PDP Riffmaster, die InfinaKore "Telecaster Edition" von Drakong und die LP Black Tribal Encore/LP Blueberry Burst Pro.

Für diejenigen, die Rock Band 4 spielen möchten, gibt es also viele Optionen mit großartigen Plastikgitarren, aber für diejenigen, die John Bonham, Neil Peart oder Peter Criss hinter einem Schlagzeug herausfordern wollen, sind die Möglichkeiten begrenzter. Deshalb freuen wir uns, euch mitteilen zu können, dass CKRD jetzt ein Teaser-Video gepostet hat, in dem enthüllt wird, dass sie ein neues Plastik-Schlagzeug in Arbeit haben.

Die Drums werden Anfang 2026 vorgestellt und nächstes Jahr veröffentlicht, sodass ihr alle Möglichkeiten habt, eure Rock Band 4-Karriere wieder aufzunehmen (vorausgesetzt, ihr besitzt das Spiel; es wurde kürzlich aus dem digitalen Verkauf genommenwenn ihr also eure Chance verpasst habt, müsst ihr euch nach einer gebrauchten Disc umsehen). Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist ein neues Spiel... Denn wer würde schon nein sagen zu Rock Band 5 oder Guitar Hero IV ?