Trolle stürmen Eo 2020 mit Standalone-DLC Spellforce 3: Fallen God

Das Münchner Team Grimlore Games arbeitet an frischen Inhalten für das Universum von Spellforce 3. Heute Morgen kündigte der Publisher das Standalone-Add-On Spellforce 3: Fallen God an, das eine neue spielbare Fraktion einführt, die ihr in einer dynamischen Kampagne ca. 15 Stunden lang begleitet. In dieser Erweiterung geht es um das Volk der Trolle, die von Krankheit geplagt, den Ratschlägen eines mysteriösen Elfen folgend einen neuen Gott auf dem Kontinent Urgath finden müssen.

Das Abenteuer von Häuptling Akrog wird eine große Neuerung bieten, denn Grimlore Games hat erstmals Entscheidungen in Spellforce 3 herausgearbeitet. Die Spieler dürfen in der Einzelspielerportion über das Schicksal ihrer Begleiter abstimmen (die ihrerseits auf unsere Entscheidungen reagieren sollen), was zu unterschiedlichen Enden der Erfahrung führt. Die Trolle selbst verändern das bestehende Gameplay, das ein Mix aus Strategie und Rollenspiel ist, indem sie Ausrüstung getöteter Gegner wiederverwenden, um daraus mächtige Gegenstände anzufertigen.

Ebenso wie Spellforce 3: Soul Harvest erhaltet ihr die fünf früher eingeführten Fraktionen beim Kauf von Spellforce 3: Fallen God dazu, ihr könnt sie aber "nur" im Multiplayer spielen. 2020 soll der Inhalt zu einem noch unbekannten Preis auf dem PC (Steam) starten. Unten seht ihr den ersten Trailer und eine ansehnliche Screenshot-Galerie: