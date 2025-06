Der Trailer zu Troll 2 hat nicht einen, sondern zwei Trolle

HQ

Als der Troll-Film kürzlich auf Netflix erschien, wurde er zu einem massiven Hit für den Streaming-Dienst, so sehr, dass ziemlich schnell mit der Arbeit an einer Fortsetzung begonnen wurde. Es ist fast Zeit für dieses Event, denn Troll 2, wie es genannt wird, wird bereits am 1. Dezember 2025 erscheinen, und wir haben einen neuen Trailer, um zu zeigen, was es bieten wird.

Das Wichtigste ist, dass jetzt ein weiterer Troll erweckt wurde, und dieser ist noch verheerender als der erste, eine Kreatur, die Norwegen ohne Reue zerreißt. Dies führt dazu, dass Nora, Andreas und Captain Kris aufstehen müssen, um das Monster aufzuhalten, was anscheinend noch schwieriger wird, als ein zweiter Troll ins Spiel kommt.

Aber verlasst euch nicht auf unser Wort, sondern seht euch den neuen Trailer unten an.