Troll 2 ist bei Netflix in Arbeit

Netflix will eine Fortsetzung des Welthits Troll aus dem Jahr 2022. Unter der Regie des norwegischen Filmemachers Roar Uthag (Die Welle) folgt der Film dem Erwachen eines uralten, menschenfressenden Troll und eines Paläontologen, der versucht, ihn davon abzuhalten, so viel Gemetzel wie möglich anzurichten.

Kurz nach seiner Veröffentlichung wurde Troll zum beliebtesten nicht-englischsprachigen Netflix-Film aller Zeiten. In den ersten 91 Tagen wurden rekordverdächtige 103.000.000 Aufrufe erzielt und Troll führten die Charts auf der ganzen Welt an. Kein Wunder also, dass Netflix einen weiteren Film will.

Uthag sitzt wieder auf dem Regiestuhl und wird von Autor Espen Aukan und den Produzenten Espen Horn und Kristian Strand Sinkerud unterstützt. Variety berichtet, dass die Fortsetzung wieder auf einem norwegischen Märchen basieren wird. Die Dreharbeiten beginnen im Jahr 2024.

Freust du dich auf eine Troll-Fortsetzung?