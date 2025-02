Tripwire hat Easter Eggs in seinen Killing Floor 3 Trailern versteckt

HQ

Erst gestern haben wir euch in einer Vorschau alles über unsere Zeit beim Spielen Killing Floor 3 erzählt, die ihr hier in voller Länge lesen könnt. Aber das war noch nicht alles, was wir an Killing Floor 3 Inhalten auf Lager hatten, denn wir haben auch mit Creative Director Bryan Wynia in einem Interview gesprochen, in dem wir über die Einzelspieler- und Multiplayer-Balance des Actionspiels gesprochen haben, darüber, wie es in Zukunft mit zusätzlichem Support und Updates erweitert werden wird und wie Tripwire damit umgeht, eine Geschichte zu erzählen und eine Erzählung zu liefern, die die Fans enträtseln können.

In Bezug auf den letzten Punkt erklärte Wynia, dass Easter Eggs und versteckte Referenzen und Geheimnisse eine der wichtigsten Methoden sein werden, mit denen Tripwire die Welt Killing Floor 3 weiter ausbaut. Dies ist nicht einmal eine neue Philosophie, da das Team bereits seit Monaten Geheimnisse vor aller Augen versteckt, indem es in jedem seiner Trailer Informationsschnipsel und Easter Eggs veröffentlicht. Wynia erklärt:

"Ja. Wir haben also viele Möglichkeiten, eine Geschichte zu erzählen. Und ich denke, für mich ist das Storytelling in der Umwelt eines der größten, oder? Jedes bisschen Text, jedes Pixel, das man auf dem Bildschirm sieht, das Team von Tripwire hat hart daran gearbeitet, diese Geschichte zu vermitteln. Welche Horzine-Sicherheitsleute wurden hier auseinandergerissen und warum? Solche Dinge.

"Sogar im Hub bin ich besessen davon, Ostereier zu verstecken und auf die Zukunft hinzuweisen. Sie werden dies in unseren Z-Enthüllungsvideos bemerken. Zum Beispiel verstecken wir einen Rahmen, um anzudeuten, was als nächstes kommt. Überall gibt es versteckte Easter Eggs, die helfen, zu kommunizieren, was als nächstes nach der Veröffentlichung kommt, aber auch, was die Geschichte in der Welt ist. Warum bist du hier?

"Das größte Werkzeug, das wir außerhalb des Environmental Storytelling haben, sind unsere neuen, sich entwickelnden narrativen Aufgaben. Dies gibt den Spielern einen Zweck, wenn sie sich durch den Raum bewegen, in dem sie in der Lage sind, ein Massaker, das auf einer bestimmten Karte passiert ist, zu durchdringen und tatsächlich zu untersuchen. Vielleicht erfährst du mehr über diesen abtrünnigen Horzine-Mitarbeiter und was er vorhat. Ich freue mich wirklich darauf, dass die Spieler das erleben können. Und es ist ein großartiges Werkzeug für uns, um diesen Laden und die Geschichte in der Welt von Killing Floor 3 aufzubauen."

Er fährt noch ein wenig fort und fügt hinzu: "Ich möchte jetzt alles verraten, aber wir haben buchstäblich weiter daran gearbeitet, wie sich diese Geschichte entwickelt, welche neuen Charaktere kommen und welche neuen Feinde kommen werden. Ich möchte sagen, dass die Spieler sich einige unserer Trailer ansehen können, und wenn sie veröffentlicht werden, gibt es Easter Eggs in einer Vielzahl von Karten und Räumen, die ihnen helfen könnten, Ideen zu sammeln, was einige dieser neuen Räume sein werden, was einige dieser neuen Feinde sein werden und neue Mitglieder, die dem Nightfall-Team beitreten werden."

Ihr könnt euch das vollständige Interview mit Wynia unten ansehen, um zu erfahren, wie Tripwire die neueste Technologie genutzt hat, um Killing Floor 3 noch immersiver zu machen, wie das Spiel so gestaltet wurde, dass es ein perfekter Ort für neue und wiederkehrende Fans ist, um sich zu amüsieren, und vieles mehr.