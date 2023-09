Tripwire erzählt uns, wie sie die Zeds von Killing Floor 3 so furchterregend wie möglich machen

HQ

Obwohl es noch einige Jahre entfernt ist und das Spiel derzeit kein Veröffentlichungsdatum oder -fenster hat, enthüllte Gamescom Opening Night Live, dass Tripwire Interactive derzeit dabei ist, ein völlig neues Killing Floor-Spiel zu entwickeln. Bekannt als Killing Floor 3, hatten wir während unserer Zeit in Köln die Gelegenheit, mit Tripwire zu chatten, um mehr über das Spiel zu erfahren, und das alles direkt von Creative Director Bryan Wynia.

Während dieses Interviews, das ihr unten in voller Länge sehen könnt, haben wir Wynia gefragt, wie sich das Team verbessert und die Zeds in diesem kommenden dritten Teil furchteinflößender denn je macht.

Wynia antwortete: "Da das Spiel in nicht allzu ferner Zukunft spielt, hatten sie ein paar Jahrzehnte Zeit, um die Art und Weise, wie sie diese Zeds bauen, zu verbessern und sie für die Spieler schwieriger zu machen. Und wir als Entwickler wissen, dass alles, von Gore über Audio bis hin zu visuellem Feedback von VFX, dazu führt, dass sich eure Waffen wirkungsvoller anfühlen.

"Es ist sehr lohnend, etwas zu drehen. Zum Beispiel, wie wir Ihnen das Fleischpfund gezeigt haben, oder? In der Lage zu sein, Teile seines Visiers abzuschießen und den Horror zu sehen, der sich darunter verbirgt, so etwas wie leblos, er hat nicht einmal Augen. Wie Sie in unserem Teaser-Trailer sehen, verschlüsseln wir sie eigentlich nur. Wir haben wahrscheinlich viel mehr Zeit und Geld damit verbracht, nur zu beschreiben, wie sich verwirrte Augen anhören. Also ja, das erfordert einige sehr ernsthafte Gespräche.

"Aber in der Lage zu sein, das im Spiel zu sehen, wo du das Visier abschießt und dann ist es so etwas wie eine leblose Kreatur, die dich anstarrt, als würdest du nicht in der Lage sein, ihr in die Augen zu schauen und im Grunde um Vergebung zu bitten und zu versuchen, dich da rauszureden. An diesem Punkt bist du so gut wie getoastet."

Seht euch das vollständige Interview an, um zu erfahren, wie Unreal Engine 5 es dem Team ermöglichen wird, seine Vision für Killing Floor 3 zu verwirklichen, und auch, was einige der neuen Gegnertypen beinhalten werden und wie sie den Spielern einen Strich durch die Rechnung machen werden.