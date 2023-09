HQ

Trine 5: A Clockwork Conspiracy ist das neueste Spiel in der Koop-Puzzle-Plattformer-Serie des finnischen Frozenbyte. Nach einem gescheiterten Flirt mit dem 3D-Gameplay in Trine 3: The Artifacts of Power kehrte die Serie mit Trine 4: The Nightmare Prince zum beliebten und exzellenten 2,5D-Gameplay zurück, und zum Glück Trine 5: A Clockwork Conspiracy geht in die gleiche Richtung.

Erneut schlüpfst du in die Rollen der Diebin Zoya, des Ritters Pontius und des Zauberers Amadeus, wobei letzterer unfreiwillig in einem Spa-Retreat übernachtet, da er immer noch Probleme mit seiner Frau Margaret hat. Sie hat ihn gebeten, eine andere Unterkunft zu finden, und glücklicherweise kann er kostenlos im Spa übernachten, wenn sie seinen Namen in ihrem Marketing verwenden. Mit diesem Bruch im Hinterkopf müssen die drei Helden wieder zusammenkommen, diesmal um es mit einer Armee mechanischer Ritter aufzunehmen, die die regulären Ritter des Landes ersetzt haben, und hinter ihnen stehen böse Mächte, die das Land übernehmen wollen.

Die Geschichte steht bei diesen Trine-Spielen nicht im Vordergrund, sondern ist einfach eine gute Ausrede, um sich auf ein wunderschönes Abenteuer mit vielen physikbasierten Rätseln einzulassen. Wie immer übernimmst du die Kontrolle über die drei Charaktere des Spiels, und wenn du alleine spielst, kannst du per Knopfdruck zwischen ihnen wechseln. Wenn du mit bis zu drei Freunden spielst, steuerst jeder seinen eigenen Charakter.

Dem aufmerksamen Leser wird aufgefallen sein, dass es auch möglich ist, mit vier Spielern im Koop-Modus zu spielen, obwohl es in Trine 5 nur drei Charaktere gibt. Wenn du dich dafür entscheidest, "Unlimited" zu spielen, können bis zu vier Spieler den gewünschten Charakter auswählen, so dass es zum Beispiel zwei Zoya's und zwei Pontius's geben kann. Wenn du "Classic" spielst, kann es bis zu drei Spieler geben, jeder mit seinem eigenen Charakter. Und beide Modi können entweder lokal oder online gespielt werden.

Es gibt viele physikbasierte Rätsel zu lösen, und alle verbleibenden Gehirnzellen, die Sie möglicherweise haben, werden oft zum Lösen der verschiedenen Rätsel eingesetzt. Die Charaktere haben jeweils ihre eigenen Stärken und Fähigkeiten, die es zu nutzen gilt – am besten in Kombination mit denen der anderen Charaktere. Pontius the Knight ist ein beeindruckender Krieger, der mit einem Schwert, einem Schild und einem großen Hammer bewaffnet ist. Seine Stärke sind natürlich seine Stärke und Kampffähigkeiten, und er kann seinen Schild verwenden, um zum Beispiel Wasserstrahlen umzulenken oder Projektile auf fliegende mechanische Feinde zurückzuschicken. Sein Schwert kann auch hart gegen Wände geworfen werden, so dass es klebt und als zusätzliche Plattform dient.

Zoya, die Diebin, kann mit Pfeil und Bogen und Seil Feinde aus der Ferne treffen und das Seil verwenden, um Plattformen zu ziehen oder sich von ihnen zu schwingen. Sie kann auch Orte erreichen, die keiner der anderen Charaktere erreichen kann, indem sie ihr Seil zwischen zwei Ankerpunkten spannt, um Brücken zu bauen. Ihre Pfeile können von Wänden abprallen, und wenn sie durch eine Feuerfackel fliegen, verwandeln sie sich automatisch in Feuerpfeile, die zum Beispiel Fässer mit Schießpulver explodieren lassen können.

Der Zauberer Amadeus hat Magie zur Hand und kann Gegenstände in der Umgebung bewegen oder große Metallkisten, Bretter und Kugeln aus dem Nichts zaubern. Diese können dann verwendet werden, um druckempfindliche Platten auf dem Boden zu aktivieren oder Treppen zu erstellen, damit er hohe Plattformen und mehr erreichen kann. Später im Spiel können die Fähigkeiten der drei Helden verbessert und miteinander verkettet werden, und Sie beginnen auch, mit der Schwerkraft zu spielen - je weiter Sie gehen, desto verwirrender werden die Rätsel.

Eines der Markenzeichen der Trine-Spiele war schon immer die schöne, farbenfrohe und abenteuerliche Grafik - und zum Glück ändert sich das auch in Trine 5: A Clockwork Conspiracy nicht. Unsere drei Helden durchqueren auf ihrer Reise einige der atemberaubendsten und abenteuerlichsten Gebiete. Die Hintergründe sind wunderbar detailliert und atmosphärisch, und Sie werden oft anhalten, um die schönen Grafiken zu genießen, bevor Sie weitermachen. Die Animationen unserer drei Helden sind ebenfalls großartig, und die gesamte visuelle Seite ist fast wie eine Sammlung wunderschöner Illustrationen aus einem Märchenbuch. Das Ganze wird von einem großartigen Soundtrack mit schönen Soundeffekten und guten Stimmen unterstützt.

Frozenbyte geht mit Trine 5: A Clockwork Conspiracy nicht viele Risiken ein. Es ist ein weiteres Spiel, das auf dem mittlerweile bekannten Trine-Skript basiert - es gibt ein paar neue Rätsel, neue Eigenschaften und dergleichen, aber im Grunde ist es ähnlich wie zuvor. Das ist eigentlich in Ordnung für mich, auch wenn man hier und da ein bisschen Innovation vermissen kann.

Aber wenn du auf Puzzlespiele stehst, bei denen selbst die Kleinsten eine Herausforderung darstellen können, ist Trine 5: A Clockwork Conspiracy ein wirklich gutes Spiel. Es ist wunderschön, es gibt viele gute Rätsel und es funktioniert sowohl alleine als auch mit ein paar Freunden auf dem Sofa gut.