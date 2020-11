Trine 4: Erweiterung Melody of Memory erwacht bald

You're watching Werben

Obwohl wir nicht unbedingt das Gefühl haben, dass Trine 4: The Nightmare Prince allzu viel Aufmerksamkeit erhalten hat, konnte uns der Titel Ende letztes Jahr von seinen Qualitäten durchaus überzeugen. Die Entwickler von Frozenbyte scheinen das Projekt ebenfalls noch nicht abgeschrieben zu haben, denn das Studio wird das heldenhafte Trio bestehend aus Amadeus, Pontius und Zoya in Trine 4: Melody of Memory in ein neues Abenteuer führen.

Diese Woche wurde eine kleine Erweiterung mit diesem Titel angekündigt, in der wir sechs neue Gebiete bereisen. Das frische Video gibt uns eine Vorstellung vom visuellen Flair der Astralakademie und der kunterbunten Traumwelten, die wir im DLC besuchen. Die drei Spielfiguren werden verbesserte Fähigkeiten einsetzen müssen, um die vorgestellten Szenario-Rätsel zu lösen, sobald Melody of Memory noch in diesem Monat auf dem PC erscheint. Im kommenden Frühjahr soll das DLC zu den Konsolenversionen stoßen, wir kennen aber noch keinen Preis.