Trigger Warning

HQ

Von der ersten Szene an ist klar, dass der neue Action-Thriller von Netflix leider eine schmerzhafte Geschichte sein wird. Zwei Autos mit wild brüllenden Terroristen irgendwo im Nahen Osten jagen Jessica Albas Figur Parker (Spec Ops Soldat) und ihren Kollegen Nick, die ohne große Erklärung versuchen, in einem fahrenden Bus inmitten einer kreideweißen Salzwüste zu fliehen. Die Terroristen und ihre Autos sind dort in all den herausgezoomten Volleinstellungen dargestellt, während Alba in Chuck Norris' alter Walker Texas Ranger-Brille die Waffe wie eine giftige Schlange hält, während sie verzweifelt versucht, das CGI-basierte Feuer der Terroristen zu erwidern. Der Bus explodiert. Menschen sterben und alles endet in einem Messerkampf, bei dem die Choreografie und der eingesetzte Stuntman ihr Bestes geben, um Jessica Albas Schwenken des geschärften Kohlenstoffstahls glaubwürdig aussehen zu lassen, aber es funktioniert nicht viel besser (in Bezug auf echten Realismus) als Vinnie Diesel in einem weißen Tanktop und Röhren-Denim-Seilrutschen durch Großbritannien in Fast 9.

Als Albas Figur Parker auf heimischem Boden landet, ist klar, dass ihr alter Mann in der schmutzigen alten Heimatstadt gestorben ist, und als sie nach Hause zurückkehrt, lauert eine Verschwörung, was natürlich bedeutet, dass der inzwischen pensionierte Soldat der Special Forces auf Schurkenjagd gehen muss. Wir alle haben diesen Film schon oft gesehen. Der Lone Wolf mit Chuck Norris in der Hauptrolle erzählte die gleiche Geschichte von einem Soldaten der Special Forces, der nach Hause zurückkehrt, um "aufzuräumen", wie das Rock-Debakel, Walking Tall und der Statham-Film Homefront. Die Prämisse ist so einfach, dass jeder mitmachen kann, und die Dialoge sind oft dumm und ohne normale Logik. Es muss Rache getrieben werden und dabei muss die ganze Stadt vor den korrupten Drogendealern gerettet werden, wie es hier der Fall ist. Albas Parker ist der brutale Charakter, während ihr naiver, leicht alberner Kumpel Mike aus der Heimatstadt der ruhige, freundliche Typ ist.

Netflix hat nie die Rezensionsversion von Trigger Warning zur Verfügung gestellt, was es unmöglich machte, vor der heutigen großen Premiere eine Vorschau-Rezension zu erstellen, und jetzt im Nachhinein habe ich kein Problem damit, zu verstehen, warum. Denn dies ist einer der bisher schlechtesten Filme des Jahres, zusammen mit anderen Netflix-Produktionen wie Unfrosted, Under Paris und Atlas. Das Drehbuch in Trigger Warning wurde hauptsächlich von dem alten Mann hinter Catwoman mit Hilfe von The Last of Us: Part II Co-Autor Halley Wegryn Gross geschrieben und es ist in vielerlei Hinsicht das dümmste, faulste, schlaffste und identitätsarmigste Stück Scheiße, das in den letzten Jahren gedreht wurde. Hier gibt es wirklich nichts Interessantes. Parker ist als Figur hauchdünn und ihre Feinde sind auf eine Art und Weise cartoonhaft unsinnig und schleimig, dass der ganze Film Parodie atmet. Die Actionsequenzen sind auch absolut grauenhaft, mit Stuntmen, die herumstehen und darauf warten, dass eine grimassierende Alba sie auf gut platzierte Glastische wirft, und die Mündungsfeuer und Explosionen während der Feuergefechte sind alle in Microsoft Word gemacht.

Werbung:

Es wäre eine Sache, wenn zumindest die Kameraführung, der Schnitt und die Soundeffekte/Musik hier auf einem anständigen Standard gewesen wären, aber das sind sie nicht. Es ist eher so, dass Trigger Warning wie eine wirklich schlechte Episode einer wirklich billigen TV-Show aussieht, als wie eine große Netflix-Produktion mit Albas großem Comeback. Weil ich normalerweise das meiste von dem, was sie tut, mag. Ins Blaue, Sin City, Erwachen. Alba ist normalerweise gut, aber selbst sie wandert in Trigger Warning durch lausige Charakterisierungen und sucht ahnungslos nach dem sprichwörtlichen Strohhalm. Das... Ist ohne Zweifel einer der schlechtesten Filme des Jahres bisher und es ist an der Zeit, dass Netflix die Kurve kriegt und die Messlatte höher legt.