Triff Pokémon Scarlet/Violets Elektro-Studio-Anführer Iono

Wir sind etwa einen Monat davon entfernt, dass Pokémon Scarlet / Violet auf der Nintendo Switch debütiert, und da dies der Fall ist, haben wir ständig zusätzliche Informationen über das Spiel gehört, wobei sich der neueste um einen neuen Leiter des Fitnessstudios dreht, der in der Paldea-Region zu finden ist.

Ihr Name ist Iono und sie hat sich auf elektrische Pokémon spezialisiert. Wie in einer Pressemitteilung erwähnt, wird uns gesagt, dass sie die Leiterin des Fitnessstudios in der Stadt Levincia in Paldea ist und dass sie "als Supercharged Streamer bekannt ist, nachdem sie online als Moderatorin einer Show namens Iono Zone an Popularität gewonnen hat".

Was die Frage betrifft, wen sie in den Kampf bringen wird, wenn du sie findest und ihr gegenüberstehst, ist Ionos Partner-Pokémon die EleFrog-Kreatur Bellibolt. Dieses ungewöhnlich aussehende Taschenmonster kann sich ausdehnen und zusammenziehen, um Elektrizität zu erzeugen, wobei diese Ladung dann durch seine hervorstehenden Augäpfel freigesetzt wird. Sehr seltsam in der Tat. Es wird auch gesagt, dass Bellibolt die brandneue Elektromorphose-Fähigkeit hat, die es ihm ermöglicht, aufgeladen zu werden, wenn er von einem Angriff getroffen wird, was seine nächste elektrische Bewegung umso mächtiger macht.

Werfen Sie einen Blick auf Iono und Bellibolt in Aktion unten und stellen Sie sicher, dass Sie sie in Paldea finden, wenn Scarlet / Violet am 18. November erscheint.

