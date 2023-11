Triff King Shark aus Suicide Squad: Kill the Justice League

HQ

Wir haben kürzlich einen besseren Blick auf Harley Quinn aus dem kommenden Suicide Squad: Kill the Justice League: Kill the Justice League geworfen, und jetzt ist die Zeit für das seltsamste Suicide Squad-Mitglied gekommen, eine richtige Einführung zu bekommen - King Shark. Wie ihr euch vielleicht schon gedacht habt - er ist unglaublich stark, aber auch langlebig und hat eine ganze Menge Feuerkraft.

Sieh dir im Trailer unten an, was King Shark zu bieten hat. Suicide Squad: Kill the Justice League erscheint am 2. Februar für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X