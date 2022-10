Triff Fran aus New Tales from the Borderlands

HQ

New Tales from the Borderlands erscheint in genau einer Woche und Gearbox Software führt derzeit eine Videoserie durch, die uns die verschiedenen Charaktere des Abenteuers vorstellt. Wie Fran. Sie betreibt einen Froyo-Laden, der ein bisschen in einer Gurke ist.

Lesen Sie die offizielle Beschreibung dieser Dame unten und vergessen Sie nicht, sich das Video anzusehen:

"Fran bringt die ganze Action von ihrem mit Gadget gepackten Hover-Stuhl mit. Frags Joghurtladen wurde von einem Maliwan-Laser getroffen und ist nun auf der Suche nach Rache an den Menschen, die ihren Laden zerstört haben. Sie wird vor nichts zurückschrecken, um ihre Freunde auf dem Weg zu schützen und hoffentlich die viel geschuldete Versicherungsauszahlung zu erhalten, oder die Versicherungsgesellschaft wird sich direkt mit ihr befassen müssen. "