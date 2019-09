Tricia Helfer würde gerne wieder an Videospielen arbeiten

Die meisten Leute kennen die Schauspielerin Tricia Helfer als "Nummer Sechs" aus der neuesten Version der Battlestar-Galactica-Show. Andere kennen sie womöglich als Mutter Lucifers in der gleichnamigen Amazon-Serie, aber für uns ist und bleibt Tricia Helfer für immer Sarah Kerrigan aus Starcraft II. Die Frau aus Kanada hat darüber hinaus EDI aus Mass Effect 2 und 3 gespielt.

Während eines Panels auf der Comic-Con in Portugal fragten wir sie nach ihren Erfahrungen, schließlich hat sie damals an zwei legendären Videospielsagen mitgearbeitet. Helfer verriet uns, dass sie die Königin der Klingen am liebsten mag. Sie habe zwar Spaß mit EDI gehabt, der Prozess war jedoch sehr schlicht und ihr Job beschränkte sich wohl darauf, unzusammenhängende Sätze in einer Tonkabine vorzulesen, erklärte sie uns.

Bei Starcraft II sei der Prozess viel offener und kooperativer gewesen, da Blizzard sogar ihr Gesicht für das Spiel visualisierte. Die Tatsache, dass Kerrigan in der Trilogie eine so harte Reise erlebt - von der Rollen der Liebhaberin, über die Retterin und schließlich zur Schurkin - habe laut Helfer ebenfalls Spuren bei ihr hinterlassen. Trotzdem erinnerte sie sich gern an die Diskussionen zwischen Joker und EDI in Mass Effect zurück, da die beiden in Mass Effect 3 eine wirklich seltsame und lustige Beziehung führten.

Tricia Helfer gestand uns im Gespräch, dass sie es lieben würde, wieder mit Videospielen zu arbeiten. Wir würden uns darüber jedenfalls freuen.