Tributartikel: Xbox 360 wird 20 Jahre alt

Nächstes Jahr wird Xbox 25 Jahre alt, und Microsoft hat bereits angekündigt, dass es eine spektakuläre Feier mit Fable, Forza Horizon 6, Gears of War: E-Day und Halo: Campaign Evolved wird. Die ursprüngliche Xbox war in vielerlei Hinsicht eine ziemlich unglaubliche Konsole, die viele Innovationen bot, wie die erste Standardfestplatte, wirklich lange Kabel zum Controller (bis dahin waren sie so kurz gewesen, dass sie nicht benutzt werden konnten, ohne die Konsole herauszuziehen oder in der Nähe des Fernsehers zu stellen) und die geradezu revolutionäre Xbox Live.

Das Originalmodell mit seinen Blades-Menüs bleibt ikonisch.

Leider für Xbox traf es auf PlayStation 2. Die meistverkaufte Konsole aller Zeiten (obwohl die Switch 2 ihr jetzt dicht auf den Fersen ist). Trotz vieler großartiger Spiele und einer durchweg überlegenen Leistung war es ein Flop und ein Traum für Piraten. Es war super einfach, Spiele zu kopieren, und seine PC-Verwandtschaft führte dazu, dass bald auch Emulatoren liefen, als Multimedia-Station fungierten und vieles mehr. Der Verlust für Microsoft war monumental, und es gab heftige Spekulationen darüber, wie viel Geld sie für die Xbox ausgegeben haben.

Das bedeutete, dass sie für uns in Europa (vier Jahre in den USA) nach etwas mehr als drei Jahren durch die Xbox 360 ersetzt wurde. Eine wirklich beschämend kurze Zeit, tatsächlich einer der kürzesten großen Generationswechsel überhaupt. Glücklicherweise war das, was kommen sollte, umso besser. Bis 2003 war der ehemalige Chef von Sega of America, Peter Moore, zu Microsoft, gegangen und hatte Vision im Übermaß.

Sein Vorgänger hielt in Europa nur etwas mehr als drei Jahre, bevor er ersetzt wurde.

Also entwickelten sie zusammen mit einem soliden Team die Xbox 360, die 2005 veröffentlicht wurde. So früh, dass es die Konkurrenz (und Microsoft selbst, wie sich herausstellte) völlig überraschte, und es war unglaublich innovativ. Herausnehmbare Festplatte, HD-Grafikunterstützung, drahtlose Controller, Erfolge, viele der Online-Funktionen, die wir heute als selbstverständlich ansehen, und vieles mehr. Außerdem hielten die Nutzung von DVD, das Fehlen von HDMI (zum Start) und separat verkaufte WLAN-Karten den Preis niedrig.

Alles in allem ein brillantes Design mit hoher Leistung, und nach langer Zeit mit japanischen Konsolen mit seltsamen und superspezialisierten Lösungen galt es als Wunder zu entwickeln. Das bedeutete, dass selbst die ersten Spiele auf einem sehr hohen Niveau begannen, und als ein Jahr später Konkurrenz in Form von PlayStation 3 und Wii kam, wurde Gears of War veröffentlicht, das alles, was wir je auf einer Konsole gesehen hatten, völlig übertraf.

Dies dominierte die Berichterstattung über die Konsole, aber eine Garantieaktion bedeutete, dass Microsoft der schlimmsten Kritik entging.

Es gab einfach viele gute Gespräche rund um die Xbox 360, und Peter Moore hatte früh gesagt, dass wenn Microsoft vor der PlayStation 3 auf zehn Millionen verkaufte Konsolen komme, niemand sie schlagen könnte. Ich glaube, er hat damit vielleicht recht, aber es hat nie wirklich gut funktioniert, selbst wenn sie fast zehn Millionen erreicht haben. Das Versprechen der PlayStation 3 war nach der äußerst erfolgreichen PlayStation 2 enorm stark – und dann hatte Microsoft Abkürzungen genommen.

Es stellte sich heraus, dass die Kühlung nicht ganz ausreichte, und Erhitzen und Abkühlen führten dazu, dass das Löten riss, was zum Roten Todesring (RROD) führte. Moore wusste Berichten zufolge erst von dem Problem, als die Konsole im Einsatz war. Die Arbeit war schnell erledigt worden, um der Konkurrenz voraus zu sein. Und um es klar zu sagen: Es waren nicht einige Einheiten, die falsch lagen... es waren alle.

Die PlayStation 3 hatte von Anfang an alles richtig (so sehr, dass in späteren Versionen sogar Funktionen entfernt wurden). Die Xbox 360 war einfach, um die Preise niedrig zu halten, was dazu beitrug, dass HD DVD den Filmkrieg gegen Blu-ray verlor.

Microsoft sah sich gezwungen, die Entscheidung zu treffen, fast unangemessen großzügige Rückgaberegeln einzuführen. Sie erstellten Versandkartons, entwickelten Lieferketten und Dienstleistungen und boten Abhol- und Abhol- und Abholungen zu Hause an. Sie beinhalteten auch Vergütungen wie Spiele, Xbox Live und Controller. Das muss eine enorme Summe gekostet haben, bedeutete aber irgendwie, dass die Kritik nie ganz das war, was sie hätte sein sollen. Mein Mitbewohner musste dreimal die Konsole wechseln (ich "nur" zweimal), eines davon war, eine Konsole nach Hause zu holen, sie zu starten und nach nur einer Minute Spielzeit wieder RROD zu bekommen.

Es gab viele Hausfrauen-Tipps online, wie man RROD mit Handtüchern repariert, das Mainboard im Ofen backt, mit einem Föhn föhnt und alternative Kühlung einbaut... Letzteres hat tatsächlich ziemlich gut funktioniert, aber die Garantie wurde aufgehoben. Schließlich kamen bessere Modelle und das Problem war vergessen.

Erinnerst du dich, als wir so viel Spaß hatten und die Möbel zu Hause umstellen mussten, um spielen zu können?

Zu diesem Zeitpunkt dominierten Nintendo DS und Wii. Beide waren äußerst beliebt, und bald wurde klar, dass sowohl Microsoft als auch Sony den Erfolg wiederholen wollten – und gleichzeitig verließ Peter Moore das Xbox-Team für einen Sportjob bei EA. Don Mattrick übernahm und eine langweiligere zweite Hälfte als die erste begann. Mattrick fand, es reiche aus, damit Xbox sich auf die Kernserie konzentriert und den Fokus auf Kinect legt.

Dadurch wurde die Xbox 360 von Geliebt zu einer zunehmenden zweiten Geige. Sonys Entwickler lieferten die ausgefallensten Spiele, und Kinect wurde in den Kommentaren verspottet. Die Verkaufszahlen verlangsamten sich, waren aber nie schlecht, und insgesamt wurden etwa 84 Millionen Einheiten verkauft. Das Kinect-Projekt und andere Ideen von Mattrick führten dazu, dass der Übergang zur nächsten Generation (Xbox One) missglückte, und die Saga der Xbox 360 endete. Es bleibt trotz RROD und Kinect Microsofts beste Konsole, und natürlich gab es viele großartige Spiele. Hier sind meine Top fünf Spiele für das Format (bei dem ich mich für die Abwechslung entschieden habe, nur ein Spiel pro Serie zu haben), gefolgt von fünf persönlichen Favoriten, die mir sehr gefallen haben und die ich hervorheben möchte, weil ich sie für wichtig halte.

Von links: Halo: Reach und Red Dead Redemption

Gears of War, Skyrim und Bioshock.

Die fünf besten Spiele für die Xbox 360:



Halo: Reach - Für mich war Bungies Abschied immer einzigartig gut. Es war wie das Wesen des besten Halo-Buches, perfekt geformt als Spiel.

Red Dead Redemption - Rockstars Western-Epos hat mich in jeder Hinsicht umgehauen. GTA war nie mein Ding, aber das hier schon.

Gears of War – Absolut wahnsinnige, bleischwere Action gewürzt mit Horror, die eine ganze Konsolengeneration prägte.

The Elder Scrolls V: Skyrim - Für mich ist es das Beste, was Bethesda je produziert hat. Ein atemberaubendes Rollenspiel mit all den Extras, das sich aber nie von seinen Spielsystemen belastet fühlt.

Bioshock - Es war unmöglich, die unglaubliche Welt, die magische Hintergrundgeschichte und die philosophischen Elemente aufzunehmen... die mit unglaublichem Gameplay kombiniert wurden.



Neunundneunzig Nächte und Verurteilt: Kriminelle Ursprünge.

Viva Piñata, Blue Dragon und Naruto: Der Aufstieg eines Ninja.

Fünf Lieblingsspiele für die Xbox 360:



Ninety-Nine Nights – Hack 'n Slash mit epischen Schlachten im Stil von Dynasty Warriors, aber mit besserer Grafik und größerer Gameplay-Tiefe.



Condemned: Criminal Origins - Weder vorher noch danach hat mich ein Spiel so sehr erschreckt, weder durch Jump Scares noch durch die schiere Aggression der Gegner.



Viva Piñata - Eines der letzten klassischen Rare-Spiele war so ultra-gemütlich und klassisch wie das britische Studio in seiner besten Phase, und es hält bis heute stand.



Blue Dragon - Der Schöpfer von Final Fantasy begab sich mit dem Dragon Ball-Illustrator und Final Fantasy-Komponisten auf ein neues Abenteuer, und das Ergebnis war unglaublich gemütlich und japanisch.



Naruto: Rise of a Ninja - Spiele, die auf Action-Manga basieren, wurden zu dieser Zeit meist zu routinemäßigen Kampfspielen, aber Ubisoft hatte seltsamerweise die Rechte an der Xbox 360 und stellte einen wunderbaren Naruto-Simulator her.



Spätere Versionen der Xbox 360 lösten alle Probleme und waren im Allgemeinen gut gestaltet. Warum also ein Bild von der PS2? Rate mal, welche Konsole am Montag 25 Jahre alt wird und einen eigenen Tribute-Artikel bekommt?

Und damit feiern wir nun diese Konsole, die heute 20 Jahre alt wird. Hip hip hurra. Ich nehme an, ich bin nicht der Einzige, der schöne Erinnerungen an diese Konsole hat. Bitte teilt gerne selbst etwas, egal ob es gut oder schlecht ist.