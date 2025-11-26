Tributartikel: PlayStation 2 wird 25 Jahre alt

HQ

Vor 30 Jahren waren die Generationen viel kürzer und etwa fünf Jahre galten als normal. Ab 1995 gab es daher einen stetigen Strom interessanter Hardware mit dem Potenzial, etwas zu werden. Zuerst die Playstation und Saturn, kurz darauf das Nintendo 64 und kurz darauf die Dreamcast. Außerdem gab es eine ganze Reihe anderer Möglichkeiten.

Das ließ die PlayStation für mich nach nur etwa einem Jahr sehr veraltet wirken (und seien wir ehrlich, ich betrachte sie als ernsthaften Anwärter auf die beste Konsole aller Zeiten). Nachdem man Sonic Adventure und insbesondere Soul Calibur auf der Dreamcast gespielt hatte, war es schwer, zurückzugehen. Aber die PlayStation lief weiterhin stark und war Ende der 90er Jahre deutlich im Preis gefallen, und es war klar, dass selbst Nintendo Sony nicht erreichen konnte, das bleiben würde.

Sonys treuer Diener wird heute 20; er wurde am 24. November 2000 in Europa veröffentlicht.

Und trotz meiner Liebe zur Dreamcast besteht kein Zweifel, dass die Generation mit der PlayStation 2 wirklich durchgestartet ist. Vor der Veröffentlichung wurden wir mit Informationen darüber überschwemmt, wozu die Emotion Engine fähig ist, und es wurde in den Nachrichten darüber gesprochen, dass Diktatoren an die Konsole gelangen wollten, um ihre überlegene Rechenleistung zu nutzen, um noch gefährlichere Raketen zu bauen. Außerdem waren die Spiele auf diesem mysteriösen DVD-Format. Ein Format, das es ermöglichte, Filme anzusehen, ohne sie zurückspulen zu müssen.

Kombiniert man das mit einem Design, das zum ersten Mal nach stilvollem Hightech-Wohnzimmer und nicht nach Spielzeug schrie, seitlich wie ein PC platziert werden konnte, hatte man ein Kit, das in die Geschichte eingehen würde. Damals schrieb ich für eine Website namens TVspel.nu, aber wir bekamen keine frühen Konsolen; Am Veröffentlichungstag durfte ich meine eigene Einheit abholen. Es gab keine Spiele, die mich wirklich ansprachen, also kaufte ich SSX und Timesplitters.

Ein paar Jahre lang wurden praktisch jedes Jahr große und recht erfolgreiche Konsolen veröffentlicht.

Und das war sehr glücklich, denn SSX und später besonders SSX Tricky wurden zu persönlichen Favoriten, und Timesplitters mochte ich so sehr, dass ich später eine Rezension zu Halo: Combat Evolved schrieb und mich darüber beschwerte, dass der Mehrspielermodus nicht so gut sei. Da die Dreamcast zur gleichen Zeit starb, war die PlayStation 2 im Grunde auf dem Markt auf sich allein gestellt. Microsoft und Nintendo hatten ebenfalls Konsolen in der Pipeline – aber diese sollten erst anderthalb Jahre später veröffentlicht werden.

Außerdem war die PlayStation 2 ungewöhnlich abwärtskompatibel. Deine PlayStation-Spiele funktionierten also einwandfrei auf Sonys neuer Konsole, was bedeutete, dass es von Anfang an viele Titel gab, die man genießen konnte.

Sein Vorgänger, die Playstation, war äußerst beliebt und kam genau zum richtigen Zeitpunkt.

All diese Dinge haben zusammen dazu geführt, dass die PlayStation-2-Verkaufszahlen absolut explosiv werden. Natürlich gab es Dinge, die mich ein wenig störten, wie die Tatsache, dass es nur zwei Steuerungsanschlüsse hatte (das Nintendo 64 und das Dreamcast hatten beide vier, und der nachfolgende GameCube und Xbox ebenfalls vier), aber insgesamt war es ein sehr komplettes Paket, das Sony anbot, und die Tatsache, dass DVDs abgespielt wurden, war ein großer Bonus, der das Format sehr als schnellen und zuverlässigen VHS-Ersatz etablierte.

Sony selbst hatte auch viel Spaß am Laufen, darunter Festplattenspeicher in der Konsole selbst und die Einführung eines offiziellen Bausatzes, um die Konsole in einen Linux-Computer mit Tastatur und Maus zu verwandeln (eine Idee, die später verschwand, aber mit der PlayStation 3 wieder aufgegriffen wurde). Die PlayStation 2 war somit gut positioniert, als später der GameCube und Xbox erschienen – und da die PlayStation 2 damals bereits anderthalb Jahre alt war, konnte Sony den Preis des Geräts leicht senken, was es deutlich günstiger machte als die beiden leistungsstärkeren Formate.

Dass man keine zusätzliche DVD kaufen musste, war ein riesiger Pluspunkt für die PlayStation 2.

Es wurde auch dadurch begünstigt, dass Nintendo sich erneut entschieden hatte, sich mit einer Konsole und, noch wichtiger, einem Controller, der wie ein Spielzeug aussah, mit kleinen Discs, die wenig fassten – und auch als DVD-Player nicht funktionierte, schwierig zu machen. Microsoft hingegen brachte eine sehr teure Konsole auf den Markt und hatte fast komplett keine japanischen Spiele, was damals extrem wichtig war, und es konnte auch keine DVDs abspielen (es sei denn, man kaufte ein Zubehör).

Die PlayStation 2 entwickelte sich somit immer weiter, und ihre Dominanz führte dazu, dass Entwickler wirklich versuchten, das Beste aus der Hardware herauszuholen und lernten, sie auf erstaunliche Weise zu handhaben. Tatsächlich beeindruckte die PlayStation 2 bei ihrer Veröffentlichung nicht besonders sehr, und lange Zeit herrschte die Wahrnehmung, sie sei mit der Dreamcast vergleichbar (die ebenfalls einige technische Vorteile hatte), aber gegen Ende beeindruckte sie so sehr, dass der GameCube und die Xbox nie wirklich von dem Leistungsvorteil profitierten.

Der Erfolg der PlayStation 2 war vor allem darauf zurückzuführen, dass jeder spielte, begeistert von beliebten Casual-Titeln wie (von links) Singstar, EyeToy, Dance Dance Revolution und Guitar Hero angefeuert.

Außerdem, da die Konsole in Bezug auf die Hardware so einzigartig und immens beliebt war, erschienen viele Spiele nur für die PlayStation 2. Nicht als angebliche Exklusivtitel, aber es hatte keinen Sinn, sie in Formate umzuwandeln, die so viel weniger beliebt sind wie die Konkurrenz. Wenn du also Spiele wie Castlevania: Lament of Innocence, Guitar Hero, Suikoden III, Zone of the Enders und Xenosaga Episode I spielen wolltest, brauchtest du eine PlayStation 2.

Die Spiele sind daher vielleicht die stärkste Karte für die PlayStation 2. Die Dreamcast, der GameCube und die Xbox sind allesamt unglaubliche Konsolen mit vielen großartigen exklusiven Spielen – aber keine kann mit der PlayStation 2 in Quantität und Qualität mithalten. Es gab einfach so viel, dass es zu einem offensichtlichen Standard wurde. Und Sony selbst legte auch noch ein, wodurch es letztlich mit 160 Millionen Einheiten zum meistverkauften Format aller Zeiten wurde.

Lange Zeit schien es, als würde die PlayStation 2 als meistverkaufte Konsole unangefochten bleiben, doch die Switch folgt mit über 154 Millionen verkauften Konsolen tatsächlich dicht dahinter. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass sie um sechs Plätze klettern wird.

Auf der PlayStation 2 lernten wir erstmals Ratchet & Clank, Sly Cooper, God of War, Killzone und Singstar kennen, unter anderem, während uns Drittanbieter mit Monster Hunter, Kingdom Hearts, Yakuza, Devil May Cry und vielem mehr verwöhnten. Vor diesem Hintergrund dachte ich, genau wie beim Xbox 360-Tribute-Artikel, mit meinen fünf besten Spielen für das Format abzurunden (wobei ich nur ein Spiel pro Serie für Abwechslung gewählt habe), gefolgt von fünf persönlichen Favoriten, die mir sehr gefallen haben und die ich hervorheben möchte, weil ich sie für wichtig halte.

Von links: GTA: Vice City und God of War.

Baldur's Gate: Dunkle Allianz, SSX Tricky, Soul Calibur II.

Die fünf besten Spiele für PlayStation 2:



Grand Theft Auto: Vice City - Für mich bleibt das der beste Teil der Serie. Es fühlte sich ein wenig surreal an, einen Miami Vice-Simulator auf der falschen Seite des Gesetzes zu haben.

God of War - Japanische Third-Person-Action war schon immer ein beliebtes Genre, aber Santa Monica Studio zeigte, dass auch der Westen liefern kann, indem es einige unkontrollierbar coole Action hervorholte, die Kratos zum Weltstar machte.

Baldur's Gate: Dark Alliance - Eines der absolut besten Koop-Spiele, die ich je gespielt habe. Hervorragende Grafik, jede Menge Inhalt und eine unüberschaubare Menge an wunderbarer Beute.

SSX Tricky - Das war das letzte Mal, dass ich mich hingesetzt und immer wieder versucht habe, Rekorde zu brechen – auf die gleiche Weise wie in den 80ern und 90ern. Gewohnheitsbildend, spaßig, melodisch und perfekt eingefangen in der Epoche.

Soul Calibur II - Die GameCube-Version mit Link ist die ikonischste, aber was das Gameplay angeht, war Heihatchi als exklusiver Charakter in einem wirklich brillanten Kampfspiel am interessantesten.



Von links: Buzz und Haunting Ground.

Katamari Damacy, Mister Mosquito und Rez.

Fünf Lieblingsspiele für die PlayStation 2:



Buzz - Ein Quizspiel unter Felix Herngrens Leitung mit dedizierten Handcontrollern zu spielen, war unvernünftig spaßig und gut gemacht. Das braucht ein Comeback.



Haunting Ground - Capcom bot Survival-Horror an, bevor es in einem leider vergessenen Spiel ein Thema wurde. Fiona war eine Karriere wert.



Katamari Damacy - Japanische Spiele können wirklich seltsam sein, aber nur wenige sind so seltsam wie dieses. Einen klebrigen Ball herumrollen klingt vielleicht nicht nach viel Spaß... Aber das war es.



Mister Mosquito – Definitiv nicht das beste Spiel, aber als Nordstaatler war ich natürlich schon lange vor dem Trend zu ungewöhnlichen Simulatoren fasziniert.



Rez - Eines der letzten Dreamcast-Spiele erschien ebenfalls auf der PlayStation 2 und war auf Sonys Konsole genauso gut. Eines der ikonischsten Puzzlespiele aller Zeiten.



Die schlanke Version der PlayStation 2 ist eine der attraktivsten, die je gemacht wurden.

Also... Herzlichen Glückwunsch an die meistverkaufte Konsole aller Zeiten in der Spielewelt. Er mag diesen Frühling 25 Jahre alt geworden sein, als er in Japan eingeführt wurde, aber für uns in Europa war es am 24. November 2000, als wir den pechschwarzen Monolithen erstmals kennenlernten.