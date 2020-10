Tribut für verstorbene Gitarristen-Ikone in Sea of Thieves

Dass Musik in Sea of Thieves eine wichtige Rolle spielt, ist kein Geheimnis. Nun haben die Entwickler von Rare die Spielinstrumente jedoch auf ganz besondere Weise genutzt, um dem letzte Woche an Krebs verstorbenen Musiker Eddie Van Halen Tribut zu zollen.

Das Video findet Ihr samt kurzem Statement auf dem offiziellen Twitter-Account von Rare:

Dies ist ein Tribut im Sea-of-Thieves-Style. Er ist einem Mann gewidmet, dessen Talent und Lebensfreude Einfluss auf viele unserer Teammitglieder hinterlassen hat - und es auch weiterhin tun wird! #RIPEddie

Bei dieser Gelegenheit möchten wir auch darauf hinweisen, dass die Macher von Sea of Thieves einen DLC namens "Sails of Union" verkaufen, dessen vollständige Erlöse bis zum 6. November an die Wohltätigkeitsorganisation "Stand Up To Cancer" gehen. Genauere Informationen findet Ihr hier.