Tribe Nine: Danganronpa-Studio zeigt irres Baseball-Spiel

Im September 2018 haben die beiden Entwickler Kazutaka Kodaka (Danganronpa) und Kotaro Uchikoshi (Zero Escape) das japanische Produktionsstudio Spike Chunsoft verlassen, um etwas Eigenes zu kreieren. Daraufhin entstand Too Kyo Games, die uns bereits zwei konkrete Vorhaben präsentiert haben (Death March Club und Death Come True). Vor einigen Tagen haben wir von einem weiteren Spiel erfahren, das die kreativen Köpfe hinter den bekannten Visual-Novel-Adventures derzeit erarbeiten.

Dieses Projekt heißt Tribe Nine und es befindet sich noch in einer initialen Konzeptphase. Eine Firma namens Akatsuki (nicht die Gang aus Naruto, sondern ein japanischer Entwickler für Mobile Games) wird Too Kyo Games bei der Produktion unterstützen und die Arbeiten übersehen. Es gibt bereits ein erstes Konzeptvideo, das den bekannten Kunststil, einnehmende Charaktere mit coolen Frisuren und eine ungefähre Richtung des Spiels vorgibt. Tribe Nine versetzt uns in eine futuristische Version von Tokyo, wo rivalisierende Banden mit Quasi-Superkräften gegeneinander eine Extremsportvariante von Baseball spielen und dabei die Stadt verwüsten. Zum Spiel selbst gibt es hingegen noch so gut wie keine Informationen.

