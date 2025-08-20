Triangle Strategy erscheint heute für PS5 und Xbox Series X/S mit einem Rabatt für begrenzte Zeit

HQ

Triangle Strategy, das RPG mit HD-2D-Grafik, das 2022 für Nintendo Switch veröffentlicht wurde, ist kein Exklusivspiel mehr, da Square Enix das Spiel heute auf PS5 und Xbox Series X/S veröffentlicht hat. Er wurde während des Gamescom-Events als Shadowdrop enthüllt und wird für eine begrenzte Zeit einen reduzierten Preis haben.

Dieses rundenbasierte RPG mit taktischen Schlachten nach einem klassischen Rastersystem wurde gut aufgenommen, als es vor drei Jahren auf der Switch veröffentlicht wurde. Ein paar Monate später erschien es auf dem PC. Ab sofort ist das Spiel digitalle im PS Store und Microsoft Store erhältlich, mit einem Rabatt von 30% bis zum 4. September.

Wie die Octopath Traveler-Serie erscheinen viele dieser Spiele zuerst auf der Switch, werden dann aber auf recht uneinheitliche Weise auf andere Konsolen portiert. Fans des Genres haben jetzt jedoch diese Option, inspiriert von Tactics Ogre und Final Fantasy Tactics.