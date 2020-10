Trials of Mana: Patch zum 25. Geburtstag

Square Enix hat dem Klassiker Trials of Mana zum 25. Geburtstag ein Update spendiert. Patch 1.1.0 ist bereits aktiv.

Enthalten sind zwei neue Schwierigkeitsgrade für fortgeschrittene Trials-of-Mana-Fans. Zudem werden Fehlerbehebungen und Updates fürs New Game+ versprochen.

Aktuell gibt es Trials of Mana auf der Switch und bei Steam übrigens mit 30% Vergünstigung, dasselbe gilt für Secret of Mana. Auf die Collection of Mana gibt es sogar 50% Rabatt. Die Angebote sind noch bis zum 2. November gültig.