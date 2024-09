Trials of Mana, Legend of Mana und Final Fantasy Pixel Remaster erscheinen heute für Xbox

HQ

Wie wir heute früh berichteten, schien es, dass Square Enix eine Final Fantasy Überraschung für Xbox-Fans bei der Xbox Tokyo Game Show 2024 Broadcast bereithielt, nämlich die Veröffentlichung ihrer remasterten Final Fantasy Sammlung mit den Teilen 1-6.

Und... Es ist passiert. Und nicht nur das, Final Fantasy Pixel Remaster erscheint heute, so dass Sie es sehr bald herunterladen können (zum Zeitpunkt des Schreibens ist es nicht auf dem Xbox Store verfügbar, aber in den nächsten Stunden sollten Sie in der Lage sein, diese ultra-massive Sammlung zu genießen).

Aber Microsoft und Square Enix hatten noch zwei weitere Überraschungen auf Lager. Sie veröffentlichen heute sowohl Trials of Mana als auch Legend of Mana auf Xbox. Ersterer, oft als Secret of Mana 2 bezeichnet, wurde ursprünglich 1995 für die Super Nintendo in Japan uraufgeführt und ist berüchtigt dafür, dass er im Westen nie offiziell veröffentlicht wurde. Erst 2019 wurde es als Teil des Collection of Mana eingeführt und erhielt dann den westlichen Titel Trials of Mana.

Legend of Mana wurde 1999 für PlayStation veröffentlicht, aber 2021 in einer Remastered-Version neu veröffentlicht, und dies ist dasjenige, das jetzt für Xbox veröffentlicht wird.

Wie üblich bieten beide Mana Spiele lokalen Koop (etwas, für das das kürzlich veröffentlichte Visions of Mana kritisiert wurde) und um die Sache noch besser zu machen - sie sind in Game Pass enthalten. Warum lädst du nicht ein paar japanische Rollenspiel-Magie herunter und hast vielleicht Spaß mit jemandem, den du magst?