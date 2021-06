Trials of Mana erscheint in wenigen Wochen für iOS und Android

Während eines Live-Streams zum 30. Geburtstag der ikonischen Mana-Serie wurde enthüllt, dass das jüngst für PC, PS4 und Switch erschienene Remake zu Trials of Mana (zum Test) am 15. Juli auch für iOS und Android erscheinen wird.

Die Mobile-Version soll auf iOS-Geräten knapp 3,4 GB Speicher in Anspruch nehmen. Die Android-Variante dürfte sich in einer ähnlichen Größenordnung bewegen. Bei GooglePlay findet Ihr bereits eine deutsche Produktseite. Im deutschen Apple Store ist Trials of Mana noch nicht gelistet, dafür gibt der US-Eintrag einen Hinweis auf den Preis. Aktuell beträgt dieser 23,99 Dollar, umgerechnet sind das momentan knapp 20 Euro.

Mit Dank an gematsu!