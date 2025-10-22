Trials-Entwickler RedLynx kündigt Restrukturierungsvorschlag im Rahmen von Ubisoft-Kostensenkungsmaßnahmen an

HQ

Ubisoft hat eine neue Kostensenkungsmaßnahme bekannt gegeben, die sich an den Entwickler RedLynx richtet, der vor allem für seine Arbeit an der Trials -Serie bekannt ist.

In einem Blogbeitrag heißt es, dass ein "Umstrukturierungsvorschlag" vorgelegt wurde, der letztendlich darauf abzielt , "zu vereinfachen, Kosten zu senken und eine stärkere Priorisierung und Effizienz im gesamten weltweiten Studionetzwerk des Unternehmens zu gewährleisten".

Ja, das ist eine Menge Hokuspokus für Führungskräfte, aber wenn man es auf den Punkt bringt, handelt es sich um eine Kostensenkungspolitik, die zu Entlassungen führen wird. In der Erklärung wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es im Rahmen dieses Vorschlags zu einer Kürzung von maximal 60 Stellen kommen wird, dass wir aber die genauen Einzelheiten erst kennen werden, wenn die Verhandlungen am 30. Oktober beginnen und schließlich Ende November abgeschlossen sind. Der Vorschlag wird auch nur Produktions- und Verwaltungsteams betreffen.

Dies ist auch Teil der Bemühungen, die Art und Weise zu ändern, wie RedLynx seine Spiele entwickelt, da es bald einen Schwerpunkt auf ein "Multiplattform-Setup" für "kleine Bildschirme" geben wird, und dass wir dies in der Praxis in zwei kommenden mobilen Projekten sehen werden.

Celine Pasula, Managing Director von RedLynx, hat über diese Änderung gesprochen: "Wir sind zuversichtlich, dass RedLynx mit den vorgeschlagenen Änderungen weiterhin eine bedeutende Rolle in der Zukunft von Ubisoft spielen wird – indem es die technische Exzellenz auf mobilen Geräten vorantreibt und die Cross- und Multi-Plattform-Fähigkeiten von Ubisoft auf kleinen Bildschirmen stärkt, um unsere Publikumsreichweite zu vergrößern."

Glaubst du, dass dies letztendlich für die Zukunft von RedLynx von Vorteil sein wird?