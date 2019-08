Treyarch teast Pandemic-Modus in Call of Duty: Black Ops 4

Treyarch hat seit letztem Oktober gute Arbeit geleistet und Call of Duty: Black Ops 4 mit verschiedenen Inhalten erweitert. Heute Abend wird der neue Pandemic-Modus im Spiel bereitstehen, auf den der Entwickler gestern mit einem kleinen Teaser-Clip aufmerksam machte. Darin sehen wir, dass Spieler die Kontrolle über ein gerade von den Toten auferstandenes Wesen übernehmen - keine wirkliche Überraschung. Call of Duty: Black Ops 4 steht auf PC, Xbox One und PS4 bereit.