Treyarch sagt, dass der Game Pass ihnen geholfen hat, einen großen Start für Black Ops 6 zu ermöglichen

Wie wir Ihnen bereits mitteilen konnten, hat Call of Duty: Black Ops 6 einen großartigen Start hingelegt und in vielen verschiedenen Parametern Rekorde aufgestellt und gleichzeitig den Umsatz gesteigert. Allerdings nicht in allen Formaten, sondern die Xbox-Version hat sich weniger verkauft, da das Spiel mit Game Pass enthalten ist, was jedoch dazu führte, dass die Abonnements stattdessen stiegen.

Hat es sich für Microsoft also gelohnt, das Spiel in Game Pass einzubinden? Die Antwort scheint ja zu sein, und in einem BBC-Interview sagt der stellvertretende Kreativdirektor Miles Leslie, dass Game Pass ihnen tatsächlich zu dem Erfolg verholfen hat, den sie haben:

"Was wir gesehen haben, ist, dass es Leuten, die vielleicht unschlüssig waren, die vielleicht etwas von dieser Reibung hatten, vielleicht gesagt haben: 'Ich habe schon eine Weile nicht mehr gespielt', tatsächlich zurückzukommen und das Spiel auszuprobieren."

Leslie sagt, dass die Aufnahme in Game Pass " einen weiteren Weg eröffnet hat, das Spiel wirklich in die Hände der Spieler zu bringen", und wie wir von früher wissen, ist es immer gut, viele Spieler zu haben, weil es einen Welleneffekt erzeugt. Die Leute wollen genauso spielen wie ihre Freunde und neigen dazu, in das zu investieren, was beliebt ist.

Kurz gesagt, es scheint, dass wir auch erwarten können, dass zukünftige Call of Duty in den kommenden Jahren in Game Pass aufgenommen werden.