Treyarch-Mitbegründer und ehemaliger Skydance-Präsident bekennt sich schuldig, eine Drohne in ein Löschflugzeug in LA gestürzt zu haben

Treyarch-Mitbegründer und ehemaliger Skydance-Präsident Pete Akemann hat sich schuldig bekannt, im vergangenen Monat eine Drohne in ein Löschflugzeug geflogen zu haben, das die Waldbrände in LA bekämpfen sollte.

Am 9. Januar stürzte Akemanns Drohne in das Flugzeug und zwang es, am Boden zu bleiben. Laut The Hollywood Reporter verursachte die Drohne Schäden am linken Flügel des Flugzeugs, so dass es mehrere Tage lang vom Himmel ferngehalten wurde.

Die lokalen Behörden konnten die Drohne zu Akemann zurückverfolgen, der sich des unsicheren Betriebs eines unbemannten Flugzeugs schuldig bekannte. Er wird aus dem Gefängnis fliehen, muss aber 150 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten und die 65.000 Dollar abgeben, die es gekostet hat, das Flugzeug zu reparieren.

Akemanns Verteidigung sagte, dass er "die Verantwortung für seinen schwerwiegenden Fehler im Urteil übernimmt und mit der Regierung zusammenarbeitet, um Wiedergutmachung zu leisten". Seine Anwälte wiesen jedoch auch auf "eine Reihe von mildernden Faktoren hin, die während des Gerichtsverfahrens ans Licht kommen werden, einschließlich Herrn Akemanns Vertrauen in die Geo-Fencing-Schutzfunktion der DJI-Drohne und das Versagen dieser Funktion".

Während der Waldbrände gab es ein vorübergehendes Flugverbot für Drohnen, was einmal mehr zeigt, warum dies von den Behörden so ernst genommen wird.