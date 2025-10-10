Treyarch erhört endlich die Gebete der Call of Duty-Spieler, indem er das fähigkeitsbasierte Matchmaking entfernt

HQ

Seit Jahren ist das Hauptlaster, über das Call of Duty Spieler herumgeritten haben, die unglaublich aggressive Verwendung von Geschicklichkeits-basiertem Matchmaking (SBMM) in den verschiedenen Shooter-Titeln. Die Prämisse für das Feature ist ziemlich solide, nämlich dass es Sie mit Spielern mit gleichem Können zusammenbringt, aber in der Praxis war es eine Horrorgeschichte, da es dazu geführt hat, dass sich jedes einzelne Multiplayer-Spiel wie ein kompetitives Finale vor einem Live-Publikum anfühlt. Dies hatte zu viel Frustration geführt, da die Fans Schwierigkeiten hatten, das Spiel zu genießen, und eher das Gefühl hatten, dass sie wahnsinnig konzentriert sein müssen, um eine Chance zu haben.

Aber trotz jahrelanger Bitten um eine Änderung sind Activision und die verschiedenen Call of Duty -Entwickler standhaft geblieben. Es gab Anpassungen an der Formel, aber letztendlich wurde sie immer wieder verwendet, auch in der ersten Beta für Call of Duty: Black Ops 7, was zu noch mehr Frustration führte...

Jetzt findet endlich eine Veränderung statt. In einem Social-Media-Beitrag wurde bestätigt, dass SBMM für den Start von Black Ops 7 nicht verwendet wird. In der Erklärung heißt es:

"Offenes Matchmaking bestätigt.

"Bei der Veröffentlichung wird das offene Matchmaking mit minimaler Berücksichtigung von Fähigkeiten das Standard-Matchmaking für #BlackOps7 MP sein.

"Unser Team ist bestrebt, den Spielern ein abwechslungsreicheres Erlebnis zu bieten, und die Beta war eine wertvolle Gelegenheit, diesen Ansatz zu testen."

Weiter heißt es, dass auch die Auflösung der Lobby angesprochen wird, so dass die Teams zwischen den Spielen zusammenbleiben, während es Pläne gibt, die Zielhilfe und die Stärke der Zielhilfe auf den Controllern zu optimieren.

Ziemlich große und erfolgreiche Veränderungen, finden Sie nicht? Seltsam, dass sie jetzt endlich implementiert werden, kurz bevor EA seine Angelegenheiten in Ordnung bringt und ein sehr kompetentes Battlefield... Ist Activision besorgt, dass Black Ops 7 in diesem Jahr mit Battlefield 6 konkurriert?