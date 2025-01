Trevor-Darsteller aus Grand Theft Auto V will für GTA VI zurückkehren

HQ

Trevor ist einer der kultigsten Grand Theft Auto-Protagonisten aller Zeiten. Trevors Wut und Unfähigkeit, Logik und Vernunft zu begreifen, kannten keine Grenzen, und er war eine lose Kanone, wenn es je eine gab. Sein Darsteller Steven Ogg würde ihn gerne noch einmal in Grand Theft Auto VI spielen, wenn auch nur für kurze Zeit.

Im Gespräch mit ScreenRant stellte Ogg seinen perfekten GTA VI Trevor-Cameo vor. "Ich wünschte, es wäre lustig, wenn Trevor darin auftauchen würde, nur um am Anfang getötet zu werden", sagte er. "Ich denke, das wäre cool, weil es auch die Fans von 'Hey, danke' anerkennt. Geben Sie die Fackel weiter, stampfen Sie Trevors Kopf hinein und setzen Sie dem ein Ende und lassen Sie eine neue Generation übernehmen."

Trevor selbst wird in Grand Theft Auto V mit einer Art Fackelübergabe-Moment vorgestellt, als er den GTA IV-Charakter und Star von The Lost and the Damned Johnny Kleibitz in seiner Einführung zu Tode stampft.

Wenn man bedenkt, dass Trevor am Ende von Grand Theft Auto V vom Spieler getötet werden kann, könnte es etwas unangenehm sein, ihn zurückzubringen, aber man weiß ja nie.