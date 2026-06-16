Trevoh Chalobah ersetzt Livramento im englischen WM-Kader, einen Tag vor dem Debüt gegen Kroatien

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England wird eines der letzten Länder sein, das bei der Weltmeisterschaft 2026 debütiert (Mittwoch, 17. Juni, 21:00 Uhr BST, 22:00 Uhr MESZ, gegen Kroatien), als Teil der Gruppe L, zu der auch Ghana und Panama gehören, und leider müssen sie dies ohne Tino Livramento, Außenverteidiger von Newcastle United, der sich beim Training verletzte.

Da noch über 24 Stunden bis zum Debütspiel verbleiben, darf das Team in letzter Minute von den Reservespielern wechseln, und Trainer Thomas Tuchel hat Trevoh Chalobah von Chelsea ausgewählt, der in einem Freundschaftsspiel gegen Senegal im Juni 2025 nur einen einzigen Einsatz in England hatte, aber bei mehreren WM-Qualifikationsspielen auf der Bank saß. Livramento hatte seit November 2024, während Gareth Southgates Amtszeit, fünf Einsätze absolviert.

Viele zweifelten von Anfang an an Liramentos Fitness, da er bereits die letzten Wochen der Saison mit seinem Verein wegen einer Oberschenkelverletzung verpasst hatte. Chalobah wird jedoch für das Spiel am Mittwoch nicht bereit sein und trifft auf den Rest der Gruppe in ihrem Trainingslager in Kansas City.