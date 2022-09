Treffen Sie Alex Høgh Andersen, Johnni Gade und Sjeletyven in unserem Livestream am Mittwoch

The Wrath of the Lich King Classic steht vor der Tür, und wir feiern mit einer Reihe von großen Livestreams, in denen bereits die Gäste Oscar Dronjak von HammerFall und der Schauspieler Valter Skarsgård zu sehen waren.

Der nächste wird unser bisher größter sein, und wir werden von Alex Høgh Andersen, Johnni Gade und Sjeletyven begleitet.

Alex Høgh Andersen ist ein bekannter dänischer Schauspieler, der seine Karriere 2013 über einen Weihnachtskalender begann, den Sie aber wahrscheinlich als Ivar the Boneless in der TV-Serie Vikings kennen. Nicht nur das, er hat seitdem in dem Film The Shadow in My Eye und der Viaplay-Serie The Viking - The Fall of the Narcokong mitgespielt.

© Morten Bentzon // © Morten Bentzon

Johnni Gade ist für eine Vielzahl von Schwerpunktbereichen bekannt geworden. Er ist ein bekannter YouTuber mit Kanälen, die sich auf Reaktionen und Gaming konzentrieren, er ist ein bekannter "Battlerapper" und hat berühmte sogenannte "Diss-Tracks" gemacht, und er ist auch ein erfolgreicher Radiomoderator.

Sjeletyven ist ein äußerst erfolgreicher Streamer und arbeitet derzeit mit der großartigen Organisation Method zusammen, die sich im Laufe der Jahre 12 World First Raid-Bosse gesichert hat. Er gilt als einer der weltbesten World of Warcraft-fokussierten Streamer.

Sie können ab 15 Uhr BST / 16 Uhr MESZ am Mittwoch, den 14. September auf unserer Live-Seite zusehen.