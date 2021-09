Trebuchet Games hört auf Kritik und bessert Winds & Leaves in sieben Wochen sechsmal aus

HQ

Als Kalle Ende Juli Winds & Leaves auf der PS4 Pro spielte, hat er leider jede Menge Probleme feststellen müssen und diese auch entsprechend bemängelt. Damals standen wir mit den Entwicklern von Trebuchet Games diesbezüglich in Kontakt und deshalb schicken sie uns heute Abend eine äußerst erfreuliche Meldung. Mittlerweile ist der PSVR-Titel auf Version 1.06 aufgerüstet worden, die angeblich viele der ursprünglich angebrachten Kritikpunkte korrigieren soll.

Das Spiel stürze weniger häufig ab, die Kanten flimmern nicht mehr so stark und die Details verschwimmen erst auf großer Entfernung, so die Entwickler. Inzwischen profitiert Winds & Leaves sogar von der zusätzlichen Hardware-Leistung der Playstation 5, weshalb Besitzer der Konsole unter anderem weiter in die Ferne schauen können. Abgesehen davon wurden anscheinend auch ein paar störende Bugs und der nervige VR-Berater behoben, sodass die Spielerfahrung nun deutlich reibungsloser ablaufen dürfte. Schön zu hören, dass unsere Anmerkungen nicht auf taube Ohren stoßen.