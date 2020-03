Travis Touchdown ahmt Profi-Wrestler in No More Heroes 3 nach

No More Heroes 3 ist das neue Spiel mit Travis Touchdown, dem ikonischen Charakter von Goichi "Suda51", der in seinem nächsten Abenteuer gegen außerirdische "Helden" antritt. Diesmal hat der Spezialist mindestens ein Dutzend Tricks im Ärmel, verriet der Entwickler kürzlich im Interview mit Siliconera. Suda sich von einem Wrestling-Spiel inspirieren lassen, um seinen Titelhelden besonders markante Manöver zu verleihen - sogenannte Suplex-Griffe/-Würfe. Angelehnt sind diese Aktionen an sein Sportidol, dem ehemaligen Profi-Wrestler Akira Maeda.

"Die originale Tigermaske und Akira Maeda haben mich mit ihren Suplexen zu einem Fan gemacht. Es gibt nichts Schöneres als einen Suplex, der mit der richtigen Form aufgeführt wird", sagte der Schöpfer zu Siliconera. "Ich war schon immer fasziniert von Akira Maeda und seinem Repertoire mit zwölf verschiedenen Suplexen, deshalb lasse ich Travis Touchdown sie alle im kommenden No More Heroes 3 anwenden", fügte Suda51 später hinzu.

Travis kombiniert diese Wrestling-Fähigkeiten mit seinem Laser-Katana, um die außerirdischen Schergen in die Schranken zu weisen. Wir wissen bislang ansonsten nur wenig über No More Heroes 3, doch der Ankündigungs-Trailer im Anime-Stil hat bereits Lust auf mehr gemacht.