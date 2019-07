Travis schlägt wieder zu: No More Heroes kommt im Oktober auf PC und PS4

Travis Strikes Again: No More Heroes wurde Anfang des Jahres auf der Nintendo Switch veröffentlicht und konnte ein paar neuen Spielern mit dem ikonischen Actionhelden von Goichi 'Suda51' Suda und Grasshopper Interactive bekanntmachen. Wir wissen mittlerweile, wann das Spiel auf anderen Plattformen veröffentlicht wird.

Die Playstation-4-Version, die bei Amazon Japan gelistet ist, erscheint am 17. Oktober - eine Lokalisierung steht zum Zeitpunkt des Schreibens noch nicht fest. Laut Gematsu wird Travis Touchdown an diesem Tag auch auf Steam für PC-Spieler landen. Die Portierungen werden wohl digital und physisch erscheinen, außerdem sind die beiden Zusatzinhalte Black Dandelion und Bubblegum Fatale in der Packung enthalten.

Wir vermuten, dass eine Lokalisierung nur eine Frage der Zeit ist, da der Titel ja bereits auf der Switch erhältlich ist. Zu Beginn des Jahres haben wir das exzentrische Abenteuer natürlich auf der Switch begleitet und eine Kritik verfasst.

