Travis Knight: Wenn Masters of the Universe eine Fortsetzung bekommt, "wird She-Ra eine große Rolle spielen"

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Die Premiere von Masters of the Universe steht bevor, und wir werden erneut nach Eternia versetzt, um He-Man und seine Freunde im Kampf gegen den bösen Skeletor zu verfolgen. Wir wissen, dass viele beliebte Charaktere auftauchen werden, aber eine, die noch nicht bestätigt ist, ist die Prinzessin der Macht, He-Mans Schwester She-Ra.

Sie wurde einige Jahre nach He-Man und dem Masters of the Universe eingeführt, um mehr Mädchen für die Abenteuer zu gewinnen, und brachte viel frische Energie in die Serie in Form neuer Freunde und Feinde. Wenn She-Ra tatsächlich im Film ist, dann großes Lob an Regisseur Travis Knight, sein Team, die anderen Schauspieler und Amazon MGM Studios, dass sie in diesen Zeiten der Leaks wirklich ein Geheimnis bewahren konnten. Wenn sie hingegen nicht darin ist... Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie in einer Fortsetzung auftaucht.

In einem Interview mit GamesRadar+ sagte Knight zu dem Thema, als er nach She-Ra gefragt wurde:

"Über She-Ra kann ich sehr wenig sagen. Für mich war She-Ra schon immer ein großer Teil der Masters-Welt und ein großer Teil von Adams Geschichte. Mit der Zeit, wenn wir Glück haben, mehr Geschichten in diesem Universum zu erzählen, wird She-Ra eine große Rolle spielen."

Sofern es sich nicht als kompletter Flop für He-Man und seine Freunde herausstellt, können wir wohl sicher davon ausgehen, dass Amazon MGM Studios bereits begonnen hat, eine Fortsetzung zu skizzieren. Und wenn das passiert, wird She-Ra höchstwahrscheinlich eine Hauptrolle übernehmen.