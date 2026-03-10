Travis Kelce kehrt für eine weitere Saison zu den Kansas City Chiefs zurück

HQ

Travis Kelce, der 36-jährige Tight End der Kansas City Chiefs, wird noch eine weitere Saison spielen, obwohl er seit mindestens einem Jahr über einen Rücktritt nachdenkt.

Nachdem er zum ersten Mal seit 2014 die NFL-Play-offs nicht erreicht hatte, fühlte sich sein letztes Spiel im Arrowhead Stadium im vergangenen Dezember wie ein Abschied für den legendären Spieler an, der ihnen in den letzten sechs Jahren zu drei Super Bowls und zwei weiteren Super Bowls verholfen hat.

Im New Heights-Podcast, der von seinem Bruder Jason geleitet wird, wurde jedoch bestätigt, dass Kelce "für das 14. Jahr zurückkehrt".

Kelce wurde Berichten zufolge von den Kansas City Chiefs ein Einjahresvertrag im Wert von bis zu 15 Millionen Dollar angeboten. Andere Teams boten ihm mehr Geld, aber Kelce entschied sich, bei demselben Team zu bleiben, für das er seit 2013 spielt. Und obwohl seine Form nicht mehr so ist wie früher, haben die Chiefs auch mit dem MVP der letzten Saison, Kenneth Walker, für die Seattle Seahawks, Gewinner des Super Bowl LX, verstärkt.