Travel Pack ist ein von einem Brettspiel inspiriertes Abenteuer durch eine Miniaturwelt aus Kacheln und Figuren

Eine der zahlreichen Weltpremieren auf der diesjährigen Wholesome Snack Showcase beinhaltete die Premiere eines neuen Spiels des Entwicklers Blackstaff Games. Bekannt als Travel Pack ist dies ein niedliches Abenteuer, das versucht, Storytelling und von Brettspielen inspiriertes Gameplay zu verbinden, um etwas ziemlich Einzigartiges zu schaffen.

Die Idee des Projekts ist es, durch eine Miniaturwelt aus Kacheln und Figuren zu reisen, unterwegs leichte Rätsel zu lösen und dabei ungewöhnliche Charaktere zu treffen und ihre eigenartigen Geschichten zu hören. Travel Pack ermutigt die Spieler, das Erlebnis auf ihre eigene Weise anzugehen, wobei sich die Charakterentwicklung je nach Spielweise entfaltet.

Momentan, da die Ankündigung noch recht frisch ist, haben wir noch kein genaues Veröffentlichungsdatum für Travel Pack, aber wir wissen, dass das Spiel zum Launch über Steam auf den PC erscheinen wird, mit einer möglichen Konsolenveröffentlichung im Voraus.