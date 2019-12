Traumhaftes Hundewelpen-DLC für Trine 4: The Nightmare Prince jetzt verfügbar

Frozenbytes skurriles, magisches und wunderschönes Puzzle-Abenteuerspiel Trine 4: The Nightmare Prince wurde kürzlich mit einem kostenlosen DLC erweitert. Jeder, der eine...

Bis zur Premiere von Trine 4: The Nightmare Prince sind es nur noch sechs kurze Tage. Das finnische Studio Frozenbyte hält es deshalb für höchste Zeit, den Inhalt und die...

Publisher Modus Games hat uns gestern neues Videomaterial zu Trine 4: The Nightmare Prince geschickt und sich darin eingehender mit der Story des Puzzle-Adventures...

Frozenbyte und Modus Games haben die Veröffentlichung von Trine 4: The Nightmare Prince und Trine: Ultimate Collection auf den 8. Oktober datiert. Zu dieser Ankündigung...

Buntes E3-Gameplay von Trine 4: The Nightmare Prince bestaunen

am 19. Juni 2019 um 11:22 NEWS. Von Stefan Briesenick

Trine kehrt in diesem Herbst mit Trine 4: The Nightmare Prince zurück. Den 2,5D-Plattformer, in dem sich drei Helden auf ein episches Abenteuer begeben, um Prinz Selius...