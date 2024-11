Träume werden in der Spin-off-Serie "Inside Out" in Hollywood behandelt Dream Productions erscheint am 11. Dezember.

HQ Da Rileys Emotionen von einem Crack-Team im Hauptquartier kontrolliert werden, muss doch jemand jeden anderen Aspekt des Lebens des jungen Mädchens kontrollieren, oder? Es scheint so, denn jetzt haben wir eine Spin-off-Serie, die die Welt von Dream Productions zeigt, der Filmfirma, die Rileys Träume verwirklicht. Dream Productions spielt vor den Ereignissen von Inside Out 2 und zeigt, wie Rileys Träume wahr werden. Jedes Mal, wenn sie kurz vor dem Einschlafen steht, während die Produktion in Gang kommt, herrscht Panik, und es gibt verschiedene Regisseure für Actionträume, Komödienträume und Albträume. Die Serie wird nur vier Episoden lang laufen, aber von der Animationsqualität her scheint es, dass wir ein Inside Out 1.5 über Dream Productions bekommen, da Joy auch im Trailer unten zurückkehrt. HQ