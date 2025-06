Träume werden im nächsten Animationsfilm von Netflix zur Realität

Was wäre, wenn Ihre Träume Wirklichkeit werden könnten? Dies ist die Frage, die der nächste große Animationsfilm von Netflix beantworten will, denn der Streaming-Dienst hat gerade den ersten Trailer für einen Film namens In Your Dreams veröffentlicht.

Dieser Film folgt einem Geschwisterduo aus dem kleinen Jungen Elliot und seiner älteren Schwester Stevie und zeigt, wie das Paar weiterhin fantastische Landschaften und Welten ihrer eigenen Träume erkundet und durchdringt. Warum tun sie das, fragen Sie sich vielleicht? Mit dem Sandman (nein, nicht Tom Sturridges abgesagter) wurde ein Deal geschlossen, wonach die mythische Gottheit ihnen ihren einzigen wahren Wunsch erfüllen wird, wenn das Paar allem standhalten kann, was ihnen in den Weg geworfen wird; Eine perfekte Familie. Zum Glück werden sie auf dieser Reise nicht allein sein, denn die Begleitgiraffe Pony Tony ist mit dabei.

In Your Dreams kommt später in diesem Jahr, am 14. November, auf Netflix und wird mit Jolie Hoang-Rappaport, Elias Janssen, Craig Robinson, Simu Liu, Cristin Milioti und anderen in den Hauptrollen zu sehen sein. Alex Woo ist neben Co-Regisseur Erik Benson als Regisseur beteiligt.

Schauen Sie sich den Trailer für In Your Dreams unten an.